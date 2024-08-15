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Сколько ракетоносителей в Черном море и какой залп "Калибров": сводка ВМС

Четверг 15 августа 2024 07:30
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Сколько ракетоносителей в Черном море и какой залп "Калибров": сводка ВМС Фото: русский корабль (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Эдуард Ткач

Утром, 15 августа, в Черном море зафиксирован один вражеский корабль. Он является носителем крылатых ракет типа "Калибр" с возможностью залпа до 4 ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Военно-морских сил ВСУ в Telegram.

При этом по состоянию на 06:00 в Азовском море вражеские корабли отсутствуют. Также российских судов нет и в Средиземном море, хотя до этого обычно военные фиксировали два корабля, один из которых был носителем "Калибров".

Как отмечают в ВМС, за сутки в интересах России проход по Керченскому проливу совершили:

  • к Черному морю - 9 судов, из них 6 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
  • к Азовскому морю - 11 судов, из них 1 двигалось из пролива Босфор.

В то же время РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море (SOLAS) 1974 года, выключая систему автоматической идентификации (AIS), которая ставит под угрозу безопасность судоходства в регионе.

Сколько ракетоносителей в Черном море и какой залп &quot;Калибров&quot;: сводка ВМС

Напомним, что 2 августа Вооруженные силы Украины нанесли удар по подводной лодке РФ "Ростов-на-Дону". В результате атаки судно затонуло во временно оккупированном Севастополе.

Ранее РБК-Украина сообщало, что по словам спикера ВМС Дмитрия Плетенчука, подводные лодки Черноморского флота РФ в основном находятся на дежурстве в восточной части Черного моря.

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