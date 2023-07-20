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Скільки ракет має Росія? Ігнат оцінив запаси окупантів

Фото: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (mil in ua)
Автор: Наталія Юрченко

Росія ще має в запасі сотні ракет різних типів. Крім того, ворог продовжує виробництво ракет, поповнюючи власні запаси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Х-555, зрозуміло, вони вже не виготовляють, а от Х-101 противник виготовляє, це одні з найновіших ракет, які має Росія. Очевидно, що їхнє виготовлення продовжується. Можливо, це ускладнено певними санкціями, але за даними ГУР і Генштабу, які оприлюднювалися, ракети повітряного базування Х-101 противник продовжує виготовляти", - сказав Ігнат.

Він додав, що загалом Росія має близько 100 високоточних далекобійних ракет, їх виробництво триває. За словами речника, окупанти виготовляють за місяць близько 100 одиниць.

"Таким чином, близько 100 на місяць високоточних і далекобійних противник випускає. Окрім того, є такі ракети як Х-22, старі радянські, їх не виготовляють. Було близько 250 і так як близько 150 вони вже випустили по території нашої держави. Ще раз нагадаю, що жодної з цих ракет не вдавалося збивати, тому що вони летять по балістичній території", - наголосив речник.

Ігнат не уточнив інформацію щодо виробництва ракет "Онікс", якими РФ атакує Україну з території Криму. Але він зазначив, що це стара розробка, яка, ймовірно, модернізується і вдосконалюється.

Нічні удари по Україні

В ніч на 20 липня російська армія втретє за останні дні атакувала південь України. Під ударом опинилися Одеса та Миколаїв. Там виникли пожежі, є руйнування та постраждалі.

Крім того, російські окупанти вдарили дронами-камікадзе по Сумах та Чернігівській області. Там пошкоджені дитячий табір та житлові будинки.

Всього цієї ночі Росія випустила по Україні 19 ракет та 19 "Шахедів". Сили ППО збили 5 ракет та 13 дронів.

Детальніше про наслідки нічної атаки - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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