Сколько ракет у России? Игнат оценил запасы оккупантов

"Х-555, разумеется, они уже не производят, а вот Х-101 противник производит, это одни из новейших ракет, которые есть у России. Очевидно, что их изготовление продолжается. Возможно, это усложнено определенными санкциями, но по данным ГУР и Генштаба, которые обнародовались, ракеты воздушного базирования Х-101 противник продолжает производить", - сказал Игнат.

Он добавил, что всего Россия имеет около 100 высокоточных дальнобойных ракет, их производство продолжается. По словам спикера, оккупанты изготавливают в месяц около 100 единиц.

"Таким образом, около 100 в месяц высокоточных и дальнобойных противник выпускает. Кроме того, есть такие ракеты как Х-22, старые советские, их не производят. Было около 250 и так как около 150 они уже выпустили по территории нашего государства. Еще раз напомню, что ни одной из этих ракет не удавалось сбить, потому что они летят по баллистической территории", - подчеркнул спикер.

Игнат не уточнил информацию о производстве ракет "Оникс", которыми РФ атакует Украину с территории Крыма. Но он отметил, что это старая разработка, которая, вероятно, модернизируется и усовершенствуется.

Ночные удары по Украине

В ночь на 20 июля российская армия в третий раз за последние дни атаковала юг Украины. Под ударом оказались Одесса и Николаев. Там вспыхнули пожары, есть разрушения и пострадавшие.

Кроме того, российские оккупанты ударили дронами-камикадзе по Сумах и Черниговской области. Там повреждены детский лагерь и жилые дома.

Всего этой ночью Россия выпустила по Украине 19 ракет и 19 "Шахедов". Силы ПВО сбили 5 ракет и 13 дронов.

Детальнее о последствиях ночной атаки - читайте в материале РБК-Украина.

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