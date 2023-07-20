Росіяни вночі атакували Суми та Чернігівську область "Шахедами"

Російські окупанти в ніч на 20 липня атакували Суми та Чернігівську область. Росіяни застосували дрони-камікадзе іранського виробництва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську ОВА та Чернігівську ОВА.

Суми

Близько 1:30 російська армія атакувала місто трьома дронами "Шахед". Сили протиповітряної оборони збили один ворожий безпілотник, ще один підбили.

Третій дрон влучив у будівлю позашкільного оздоровчого закладу. Внаслідок атаки виникла пожежа. Постраждала медична сестра, їй надали допомогу на місці.

За даними ОВА, рятувальники вже загасили пожежу. На місці події працюють бійці ДСНС та поліція.

Чернігівська область

Окупанти цієї ночі атакували дронами Семенівку. Є влучання в житлові будинки. Наразі кількість потерпілих уточнюється.

Фото: окупанти атакували Чернігівську область (t.me/chernigivskaODA)

Нічна атака

Окупаційні війська третю ніч поспіль атакували південь України ракетами та дронами-камікадзе.

Так, в Одесі через нічну атаку виникла масштабна пожежа у середмісті, постраждали будинки та складські приміщення. За словами речниці Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк, постраждали четверо осіб.

Також окупанти вдарили по Миколаєву, зафіксовані "прильоти" у декількох місцях. Через обстріли пошкоджені житлові багатоквартирні будинки. За даними ОВА, постраждали 18 осіб, з них 9 госпіталізували, зокрема, 5 дітей.

Детальніше про наслідки нічної атаки окупантів - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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