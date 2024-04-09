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Скільки працівників культури та медіа отримали броню від мобілізації: відповідь Мінкульту

Україна, Вівторок 09 квітня 2024 18:41
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Скільки працівників культури та медіа отримали броню від мобілізації: відповідь Мінкульту Фото: Мінкультури пояснило алгоритм бронювання у сфері культури та медіа (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

З моменту прийняття порядку бронювання військовозобов’язаних під час дії воєнного стану 27 січня 2023 року, документ щодо бронювання працівників підприємств, установ та організацій у сфері культури та медіа не зазнав жодних змін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства культури та інформаційної політики України.

У МКІП пояснили, що кандидатів на бронювання, без яких функціонування окремих підприємств є неможливим, окремо розглядає комісія МКІП, Генеральний штаб ЗСУ та Мінекономіки.

"Станом на сьогодні статус заброньованих по всій країні отримали лише 1150 працівників сфери культури та трохи більш як 700 медійників", - наголосили в міністерстві.

В Мінкульті підкреслили, що культура та медіа залишаються критично важливими для держави.

"Люди критично важливі культурі. Культура та медіа критично важливі державі. Відповідальна влада має не тільки про це говорити, але й своїми виваженими та професійними рішеннями забезпечувати нашу стійкість і на фронті, і в тилу", - додали в міністерстві.

Скандал з бронюванням

Як відомо, під час дії воєнного стану в Україні мобілізації підлягають усі військовозобов'язані від 18 до 60 років. Але є працівники критично важливих компаній, органів державної влади, які можуть бути заброньовані від мобілізації.

Вчора, 8 квітня, стало відомо, що низка українських телеканалів отримали бронь від мобілізації для своїх співробітників. Бронь видали і працівникам декількох цирків, які віднесли до критично важливих підприємств.

Така інформація викликала суспільний резонанс, тому сьогодні, 9 квітня, на засіданні уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував "справедливу" постанову щодо бронювання від мобілізації.

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