ua en ru
Вт, 09 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Сколько работников культуры и медиа получили бронь от мобилизации: ответ Минкульта

Украина, Вторник 09 апреля 2024 18:41
UA EN RU
Сколько работников культуры и медиа получили бронь от мобилизации: ответ Минкульта Фото: Минкультуры объяснило алгоритм бронирования в сфере культуры и медиа (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

С момента принятия порядка бронирования военнообязанных во время действия военного положения 27 января 2023 года, документ по бронированию работников предприятий, учреждений и организаций в сфере культуры и медиа не претерпел никаких изменений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства культуры и информационной политики Украины.

В МКИП объяснили, что кандидатов на бронирование, без которых функционирование отдельных предприятий невозможно, отдельно рассматривает комиссия МКИП, Генеральный штаб ВСУ и Минэкономики.

"По состоянию на сегодня статус забронированных по всей стране получили только 1150 работников сферы культуры и чуть более 700 медийщиков", - отметили в министерстве.

В Минкульте подчеркнули, что культура и медиа остаются критически важными для государства.

"Люди критически важны культуре. Культура и медиа критически важны государству. Ответственная власть должна не только об этом говорить, но и своими взвешенными и профессиональными решениями обеспечивать нашу устойчивость и на фронте, и в тылу", - добавили в министерстве.

Скандал с бронированием

Как известно, во время действия военного положения в Украине мобилизации подлежат все военнообязанные от 18 до 60 лет. Но есть работники критически важных компаний, органов государственной власти, которые могут быть забронированы от мобилизации.

Вчера, 8 апреля, стало известно, что ряд украинских телеканалов получил бронь от мобилизации для своих сотрудников. Бронь выдали и работникам нескольких цирков, отнесших к критически важным предприятиям.

Такая информация вызвала общественный резонанс, поэтому сегодня, 9 апреля, на заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал "справедливое" решение о бронировании от мобилизации.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство культуры Война России против Украины Мобилизация в Украине Оккупанты
NEWS
Кадровые изменения в ВСУ. Уволены командующие ОК "Юг" и "Запад", - источники
Кадровые изменения в ВСУ. Уволены командующие ОК "Юг" и "Запад", - источники
DAILY
Слишком близко к границе. Почему РФ вцепилась в Харьков и станет ли Patriot панацеей от атак
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Слишком близко к границе. Почему РФ вцепилась в Харьков и станет ли Patriot панацеей от атак