Скільки підземних шкіл відкриють в Україні до 1 вересня? Відповідь міністра освіти

В Україні триває активне будівництво 113 підземних шкіл для безпечного навчання дітей. Більшість із цих об'єктів планують здати в експлуатацію вже до початку нового навчального року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра освіти та науки Оксена Лісового Радіо Свобода.

За словами міністра, роботи не зупиняються ні на день. Зараз школи знаходяться на різних стадіях готовності й вже понад 60 відсотків об'єктів мають бути повністю готові до 1 вересня. Це дозволить учням повернутися за парти в безпечних умовах.

Понад 100 підземних шкіл по всій країні вже приймають учнів. Ще близько сотні закладів офіційно ввели в експлуатацію останнім часом.

У планах міністерства також забезпечення умов для навчання під землею для близько 100 тисяч дітей. Ця цифра не є остаточною і вона постійно змінюється залежно від ситуації на фронті та міграції населення.

Для невеликої громади одна якісна школа може стати порятунком, зазначає Лісовий. Проте з'являється інша проблема - це безпечне доставлення учнів до місця навчання.

Оксен Лісовий пояснив складність логістики:

"Питання в тому, якими засобами працює противник. Ми даємо школі автобус один або кілька, ця програма у нас працює, але іноді виникають проблеми з підвезенням дітей через безпековий чинник".

Чиновник запевняє, що держава продовжує закуповувати транспорт. Програма шкільних автобусів залишається активною й школи отримують одну або кілька одиниць техніки для підвезення дітей.