Головна » Життя » Освіта

Скільки підземних шкіл відкриють в Україні до 1 вересня? Відповідь міністра освіти

07:18 31.05.2026 Нд
Міністерство робить усе можливе, щоб для 100 тисяч учнів в Україні до навчального року були готові безпечні школи
aimg Пилип Бойко
Фото: школа у харківському метро (Getty Images)
В Україні триває активне будівництво 113 підземних шкіл для безпечного навчання дітей. Більшість із цих об'єктів планують здати в експлуатацію вже до початку нового навчального року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра освіти та науки Оксена Лісового Радіо Свобода.

За словами міністра, роботи не зупиняються ні на день. Зараз школи знаходяться на різних стадіях готовності й вже понад 60 відсотків об'єктів мають бути повністю готові до 1 вересня. Це дозволить учням повернутися за парти в безпечних умовах.

Понад 100 підземних шкіл по всій країні вже приймають учнів. Ще близько сотні закладів офіційно ввели в експлуатацію останнім часом.

У планах міністерства також забезпечення умов для навчання під землею для близько 100 тисяч дітей. Ця цифра не є остаточною і вона постійно змінюється залежно від ситуації на фронті та міграції населення.

Для невеликої громади одна якісна школа може стати порятунком, зазначає Лісовий. Проте з'являється інша проблема - це безпечне доставлення учнів до місця навчання.

Оксен Лісовий пояснив складність логістики:

"Питання в тому, якими засобами працює противник. Ми даємо школі автобус один або кілька, ця програма у нас працює, але іноді виникають проблеми з підвезенням дітей через безпековий чинник".

Чиновник запевняє, що держава продовжує закуповувати транспорт. Програма шкільних автобусів залишається активною й школи отримують одну або кілька одиниць техніки для підвезення дітей.

Що ще варто знати про освіту в Україні під час війни

Попри можливість молоді виїжджати за межі України у МОН не спостерігають шаленого відтоку студентів. Оксен Лісовий зазначив, що близько 30 тисяч реєстрацій на національний мультипредметний тест надійшли від українців, які перебувають за кордоном, але планують вступати до українських закладів вищої освіти.

Крім того, у МОН розповіли про зростання кількості охочих складати НМТ. Така позитивна тенденція зберігається вже третій рік.

Дрони знищили "Іскандер" та два Ту-142 у Таганрозі
