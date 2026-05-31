Сколько подземных школ откроют в Украине до 1 сентября? Ответ министра образования

07:18 31.05.2026 Вс
Министерство делает все возможное, чтобы для 100 тысяч учеников в Украине к учебному году были готовы безопасные школы
aimg Филипп Бойко
Сколько подземных школ откроют в Украине до 1 сентября? Ответ министра образования Фото: школа в харьковском метро (Getty Images)
В Украине продолжается активное строительство 113 подземных школ для безопасного обучения детей. Большинство из этих объектов планируют сдать в эксплуатацию уже к началу нового учебного года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра образования и науки Оксена Лисового Радио Свобода.

По словам министра, работы не останавливаются ни на день. Сейчас школы находятся на разных стадиях готовности и уже более 60 процентов объектов должны быть полностью готовы к 1 сентября. Это позволит ученикам вернуться за парты в безопасных условиях.

Более 100 подземных школ по всей стране уже принимают учеников. Еще около сотни заведений официально ввели в эксплуатацию в последнее время.

В планах министерства также обеспечение условий для обучения под землей для около 100 тысяч детей. Эта цифра не является окончательной и она постоянно меняется в зависимости от ситуации на фронте и миграции населения.

Для небольшой общины одна качественная школа может стать спасением, отмечает Лисовой. Однако появляется другая проблема - это безопасная доставка учеников к месту учебы.

Оксен Лисовой объяснил сложность логистики:

"Вопрос в том, какими средствами работает противник. Мы даем школе автобус один или несколько, эта программа у нас работает, но иногда возникают проблемы с подвозом детей из-за фактора безопасности".

Чиновник уверяет, что государство продолжает закупать транспорт. Программа школьных автобусов остается активной и школы получают одну или несколько единиц техники для подвоза детей.

Что еще стоит знать об образовании в Украине во время войны

Несмотря на возможность молодежи выезжать за пределы Украины, в МОН не наблюдают безумного оттока студентов. Оксен Лисовой отметил, что около 30 тысяч регистраций на национальный мультипредметный тест поступили от украинцев, которые находятся за рубежом, но планируют поступать в украинские высшие учебные заведения.

Кроме того, в МОН рассказали о росте количества желающих сдавать НМТ. Такая положительная тенденция сохраняется уже третий год.

Дроны уничтожили "Искандер" и два Ту-142 в Таганроге
