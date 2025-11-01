Скільки отримують викладачі вишів зараз і чи чекати зростання зарплат у 2026-му

За словами Трофименка, зараз доцент університету з науковим ступенем і вислугою років отримує приблизно 14,5 тисячі гривень "на руки". Водночас, за його словами, викладачі, які залучаються до міжнародних проєктів і володіють англійською мовою, можуть заробляти значно більше.

"Безперечно, заробітна плата потребує перегляду. Ми активно працюємо з Верховною Радою і Офісом президента, щоб зарплата для науково-педагогічних працівників була піднята", - зазначив він.

Щодо можливого підвищення у 2026 році, Трофименко підтвердив, що МОН робить усе можливе, аби це стало реальністю.

"Ми очікуємо, що в бюджеті 2026 року буде передбачено підвищення заробітних плат. Працюємо з усіма структурами, щоб при піднятті зарплат для вчителів у полі зору були й викладачі університетів", - наголосив заступник міністра.