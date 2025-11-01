Скільки отримують викладачі вишів зараз і чи чекати зростання зарплат у 2026-му

У Міністерстві освіти і науки очікують, що наступного року зарплати викладачів університетів зростуть. Відомство працює над цим питанням.
Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів заступник міністра з питань вищої освіти Микола Трофименко.
За словами Трофименка, зараз доцент університету з науковим ступенем і вислугою років отримує приблизно 14,5 тисячі гривень "на руки". Водночас, за його словами, викладачі, які залучаються до міжнародних проєктів і володіють англійською мовою, можуть заробляти значно більше.
"Безперечно, заробітна плата потребує перегляду. Ми активно працюємо з Верховною Радою і Офісом президента, щоб зарплата для науково-педагогічних працівників була піднята", - зазначив він.
Щодо можливого підвищення у 2026 році, Трофименко підтвердив, що МОН робить усе можливе, аби це стало реальністю.
"Ми очікуємо, що в бюджеті 2026 року буде передбачено підвищення заробітних плат. Працюємо з усіма структурами, щоб при піднятті зарплат для вчителів у полі зору були й викладачі університетів", - наголосив заступник міністра.
Раніше РБК-Україна писало, що у Верховній Раді запропонували підвищити зарплати викладачам вишів - до 30-40 тисяч гривень залежно від посади. Голова фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев пояснив, що через низькі оклади науковці масово виїжджають за кордон або змінюють професію.
Також ми розповідали, що у вересні 2025 року медіанна зарплата вчителів зросла до 12 500 гривень, але все ще лишається однією з найнижчих у країні - удвічі менше за середню. Попри зростання попиту на педагогів, низькі доходи створюють ризик відтоку кадрів. У МОН готують механізм підвищення зарплат - у 2026 році планується зростання на 30% з січня і ще на 20% з вересня.