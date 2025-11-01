RU

Общество Образование Деньги Изменения

Сколько получают преподаватели вузов сейчас и ждать ли роста зарплат в 2026-м

Фото: Какие зарплаты у преподавателей в Украине (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева, Катерина Гончарова

В Министерстве образования и науки ожидают, что в следующем году зарплаты преподавателей университетов вырастут. Ведомство работает над этим вопросом.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал заместитель министра по вопросам высшего образования Николай Трофименко.

По словам Трофименко, сейчас доцент университета с ученой степенью и выслугой лет получает примерно 14,5 тысячи гривен "на руки". В то же время, по его словам, преподаватели, которые привлекаются к международным проектам и владеют английским языком, могут зарабатывать значительно больше.

"Бесспорно, заработная плата требует пересмотра. Мы активно работаем с Верховной Радой и Офисом президента, чтобы зарплата для научно-педагогических работников была поднята", - отметил он.

Относительно возможного повышения в 2026 году, Трофименко подтвердил, что МОН делает все возможное, чтобы это стало реальностью.

"Мы ожидаем, что в бюджете 2026 года будет предусмотрено повышение заработных плат. Работаем со всеми структурами, чтобы при поднятии зарплат для учителей в поле зрения были и преподаватели университетов", - подчеркнул заместитель министра.

Ранее РБК-Украина писало, что в Верховной Раде предложили повысить зарплаты преподавателям вузов - до 30-40 тысяч гривен в зависимости от должности. Глава финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев объяснил, что из-за низких окладов ученые массово выезжают за границу или меняют профессию.

Также мы рассказывали, что в сентябре 2025 года медианная зарплата учителей выросла до 12 500 гривен, но все еще остается одной из самых низких в стране - вдвое меньше средней. Несмотря на рост спроса на педагогов, низкие доходы создают риск оттока кадров. В МОН готовят механизм повышения зарплат - в 2026 году планируется рост на 30% с января и еще на 20% с сентября.

