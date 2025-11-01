ua en ru
Сб, 01 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Освіта

Скільки отримують викладачі вишів зараз і чи чекати зростання зарплат у 2026-му

Субота 01 листопада 2025 10:19
UA EN RU
Скільки отримують викладачі вишів зараз і чи чекати зростання зарплат у 2026-му Фото: Які зарплати у викладачів в Україні (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва, Катерина Гончарова

У Міністерстві освіти і науки очікують, що наступного року зарплати викладачів університетів зростуть. Відомство працює над цим питанням.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів заступник міністра з питань вищої освіти Микола Трофименко.

За словами Трофименка, зараз доцент університету з науковим ступенем і вислугою років отримує приблизно 14,5 тисячі гривень "на руки". Водночас, за його словами, викладачі, які залучаються до міжнародних проєктів і володіють англійською мовою, можуть заробляти значно більше.

"Безперечно, заробітна плата потребує перегляду. Ми активно працюємо з Верховною Радою і Офісом президента, щоб зарплата для науково-педагогічних працівників була піднята", - зазначив він.

Щодо можливого підвищення у 2026 році, Трофименко підтвердив, що МОН робить усе можливе, аби це стало реальністю.

"Ми очікуємо, що в бюджеті 2026 року буде передбачено підвищення заробітних плат. Працюємо з усіма структурами, щоб при піднятті зарплат для вчителів у полі зору були й викладачі університетів", - наголосив заступник міністра.

Раніше РБК-Україна писало, що у Верховній Раді запропонували підвищити зарплати викладачам вишів - до 30-40 тисяч гривень залежно від посади. Голова фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев пояснив, що через низькі оклади науковці масово виїжджають за кордон або змінюють професію.

Також ми розповідали, що у вересні 2025 року медіанна зарплата вчителів зросла до 12 500 гривень, але все ще лишається однією з найнижчих у країні - удвічі менше за середню. Попри зростання попиту на педагогів, низькі доходи створюють ризик відтоку кадрів. У МОН готують механізм підвищення зарплат - у 2026 році планується зростання на 30% з січня і ще на 20% з вересня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міносвіти МОН Зарплата в Україні Освіта в Україні Виші
Новини
Іти в ТЦК більше не треба? Нові правила відстрочок від сьогодні
Іти в ТЦК більше не треба? Нові правила відстрочок від сьогодні
Аналітика
Війна за ШІ. Як США та Китай ведуть технологічну гонку — і чи є місце Україні
Роман Коткореспондент РБК-Україна Війна за ШІ. Як США та Китай ведуть технологічну гонку — і чи є місце Україні