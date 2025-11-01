ua en ru
Сб, 01 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Образование

Сколько получают преподаватели вузов сейчас и ждать ли роста зарплат в 2026-м

Суббота 01 ноября 2025 10:19
UA EN RU
Сколько получают преподаватели вузов сейчас и ждать ли роста зарплат в 2026-м Фото: Какие зарплаты у преподавателей в Украине (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева, Катерина Гончарова

В Министерстве образования и науки ожидают, что в следующем году зарплаты преподавателей университетов вырастут. Ведомство работает над этим вопросом.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал заместитель министра по вопросам высшего образования Николай Трофименко.

По словам Трофименко, сейчас доцент университета с ученой степенью и выслугой лет получает примерно 14,5 тысячи гривен "на руки". В то же время, по его словам, преподаватели, которые привлекаются к международным проектам и владеют английским языком, могут зарабатывать значительно больше.

"Бесспорно, заработная плата требует пересмотра. Мы активно работаем с Верховной Радой и Офисом президента, чтобы зарплата для научно-педагогических работников была поднята", - отметил он.

Относительно возможного повышения в 2026 году, Трофименко подтвердил, что МОН делает все возможное, чтобы это стало реальностью.

"Мы ожидаем, что в бюджете 2026 года будет предусмотрено повышение заработных плат. Работаем со всеми структурами, чтобы при поднятии зарплат для учителей в поле зрения были и преподаватели университетов", - подчеркнул заместитель министра.

Ранее РБК-Украина писало, что в Верховной Раде предложили повысить зарплаты преподавателям вузов - до 30-40 тысяч гривен в зависимости от должности. Глава финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев объяснил, что из-за низких окладов ученые массово выезжают за границу или меняют профессию.

Также мы рассказывали, что в сентябре 2025 года медианная зарплата учителей выросла до 12 500 гривен, но все еще остается одной из самых низких в стране - вдвое меньше средней. Несмотря на рост спроса на педагогов, низкие доходы создают риск оттока кадров. В МОН готовят механизм повышения зарплат - в 2026 году планируется рост на 30% с января и еще на 20% с сентября.

Читайте РБК-Украина в Google News
Минобразования МОН Зарплата в Украине Образование в Украине Вузы
Новости
Идти в ТЦК больше не надо? Новые правила отсрочек с сегодняшнего дня
Идти в ТЦК больше не надо? Новые правила отсрочек с сегодняшнего дня
Аналитика
Война за ИИ. Как США и Китай ведут технологическую гонку — и есть ли место Украине
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Война за ИИ. Как США и Китай ведут технологическую гонку — и есть ли место Украине