Сколько получают преподаватели вузов сейчас и ждать ли роста зарплат в 2026-м
В Министерстве образования и науки ожидают, что в следующем году зарплаты преподавателей университетов вырастут. Ведомство работает над этим вопросом.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал заместитель министра по вопросам высшего образования Николай Трофименко.
По словам Трофименко, сейчас доцент университета с ученой степенью и выслугой лет получает примерно 14,5 тысячи гривен "на руки". В то же время, по его словам, преподаватели, которые привлекаются к международным проектам и владеют английским языком, могут зарабатывать значительно больше.
"Бесспорно, заработная плата требует пересмотра. Мы активно работаем с Верховной Радой и Офисом президента, чтобы зарплата для научно-педагогических работников была поднята", - отметил он.
Относительно возможного повышения в 2026 году, Трофименко подтвердил, что МОН делает все возможное, чтобы это стало реальностью.
"Мы ожидаем, что в бюджете 2026 года будет предусмотрено повышение заработных плат. Работаем со всеми структурами, чтобы при поднятии зарплат для учителей в поле зрения были и преподаватели университетов", - подчеркнул заместитель министра.
Ранее РБК-Украина писало, что в Верховной Раде предложили повысить зарплаты преподавателям вузов - до 30-40 тысяч гривен в зависимости от должности. Глава финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев объяснил, что из-за низких окладов ученые массово выезжают за границу или меняют профессию.
Также мы рассказывали, что в сентябре 2025 года медианная зарплата учителей выросла до 12 500 гривен, но все еще остается одной из самых низких в стране - вдвое меньше средней. Несмотря на рост спроса на педагогов, низкие доходы создают риск оттока кадров. В МОН готовят механизм повышения зарплат - в 2026 году планируется рост на 30% с января и еще на 20% с сентября.