Сколько получают преподаватели вузов сейчас и ждать ли роста зарплат в 2026-м

В Министерстве образования и науки ожидают, что в следующем году зарплаты преподавателей университетов вырастут. Ведомство работает над этим вопросом.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал заместитель министра по вопросам высшего образования Николай Трофименко.

По словам Трофименко, сейчас доцент университета с ученой степенью и выслугой лет получает примерно 14,5 тысячи гривен "на руки". В то же время, по его словам, преподаватели, которые привлекаются к международным проектам и владеют английским языком, могут зарабатывать значительно больше.

"Бесспорно, заработная плата требует пересмотра. Мы активно работаем с Верховной Радой и Офисом президента, чтобы зарплата для научно-педагогических работников была поднята", - отметил он.

Относительно возможного повышения в 2026 году, Трофименко подтвердил, что МОН делает все возможное, чтобы это стало реальностью.

"Мы ожидаем, что в бюджете 2026 года будет предусмотрено повышение заработных плат. Работаем со всеми структурами, чтобы при поднятии зарплат для учителей в поле зрения были и преподаватели университетов", - подчеркнул заместитель министра.