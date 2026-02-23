У скільки обійдеться відновлення України: в оцінках стався стрибок

Вартість відновлення України зросла до 588 млрд доларів. Це на 12% більше, ніж прогнозували минулого року.
Про це сказано у звіті Світового банку, ООН, Єврокомісії та уряду України, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Читайте також: "Угоду про процвітання" України погоджено на технічному рівні, - Качка
Головною причиною "стрибка" в оцінках стало посилення російських атак на критичну інфраструктуру.
За останній рік обсяг пошкодженої енергетичної інфраструктури зріс на 21%.
Автори звіту зазначають, що оновлена цифра охоплює збитки до кінця 2025 року, але ще не враховує наслідків масованих ударів у січні та лютому 2026 року, що призвели до тривалих відключень світла та тепла.
Пряма шкода інфраструктурі наразі сягає 195 млрд доларів. Найбільші втрати зафіксовано в таких галузях:
Загальні соціально-економічні втрати через зупинку підприємств і безробіття оцінюються в 667 млрд доларів.
Через війну реальний ВВП України скоротився на 21% порівняно з довоєнним 2021 роком. Демографічна ситуація залишається критичною: понад 6 млн українців перебувають за кордоном, а кількість дітей у країні зменшилася на 2,4 млн.
Як зазначала прем'єрка Юлія Свириденко, вартість відновлення вже майже втричі перевищує прогнозований ВВП країни на 2025 рік.
За оцінками експертів, Україна зможе покрити до 40% цих потреб завдяки приватним інвестиціям, якщо запровадить реформи для стимулювання промисловості та агросектору.
Нагадаємо, 24 лютого 2025 року тоді ще прем'єр України Денис Шмигаль заявляв про те, що вартість відновлення країни за останніми оцінками становитиме близько 500 млрд євро.
Він підкреслив, що цей процес має стати великою справою для всієї Європи.