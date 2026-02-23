У скільки обійдеться відновлення України: в оцінках стався стрибок

Чому сума зросла

Головною причиною "стрибка" в оцінках стало посилення російських атак на критичну інфраструктуру.

За останній рік обсяг пошкодженої енергетичної інфраструктури зріс на 21%.

Автори звіту зазначають, що оновлена цифра охоплює збитки до кінця 2025 року, але ще не враховує наслідків масованих ударів у січні та лютому 2026 року, що призвели до тривалих відключень світла та тепла.

Ключові цифри збитків

Пряма шкода інфраструктурі наразі сягає 195 млрд доларів. Найбільші втрати зафіксовано в таких галузях:

житло: 61 млрд доларів (пошкоджено або зруйновано 14% усього житлового фонду);

транспорт: 40,3 млрд доларів;

енергетика: близько 25 млрд доларів.

Загальні соціально-економічні втрати через зупинку підприємств і безробіття оцінюються в 667 млрд доларів.

Економічні та соціальні наслідки

Через війну реальний ВВП України скоротився на 21% порівняно з довоєнним 2021 роком. Демографічна ситуація залишається критичною: понад 6 млн українців перебувають за кордоном, а кількість дітей у країні зменшилася на 2,4 млн.

Як зазначала прем'єрка Юлія Свириденко, вартість відновлення вже майже втричі перевищує прогнозований ВВП країни на 2025 рік.

За оцінками експертів, Україна зможе покрити до 40% цих потреб завдяки приватним інвестиціям, якщо запровадить реформи для стимулювання промисловості та агросектору.