Відновлення України коштуватиме приблизно 500 млрд євро, - Шмигаль

За останніми оцінками відновлення України коштуватиме приблизно 500 млрд євро.

Як повідомляє РБК-Україна, про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив на спільному засіданні уряду України та Європейської комісії.

"Коли ми говоримо про відбудову України, це означає, що європейські компанії можуть інвестувати в такі зусилля. За останніми оцінками, відновлення коштуватиме приблизно 500 млрд євро", - сказав Шмигаль. За його словами, таке відновлення може стати magnum opus (великою справою - ред.) для Європи, об’єднавши та зміцнивши співпрацю України та ЄС.