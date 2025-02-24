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Відновлення України коштуватиме приблизно 500 млрд євро, - Шмигаль

Понеділок 24 лютого 2025 19:50
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Відновлення України коштуватиме приблизно 500 млрд євро, - Шмигаль Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

За останніми оцінками відновлення України коштуватиме приблизно 500 млрд євро.

Як повідомляє РБК-Україна, про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив на спільному засіданні уряду України та Європейської комісії.

"Коли ми говоримо про відбудову України, це означає, що європейські компанії можуть інвестувати в такі зусилля. За останніми оцінками, відновлення коштуватиме приблизно 500 млрд євро", - сказав Шмигаль.

За його словами, таке відновлення може стати magnum opus (великою справою - ред.) для Європи, об’єднавши та зміцнивши співпрацю України та ЄС.

Відновлення України

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що відновлення України від наслідків російського вторгнення коштуватиме близько 700 млрд доларів.

При цьому Зеленський зазначав, що у відновленні братимуть участь усі партнери України, і вони готові виділити таку суму.

Президент також розраховує, що після завершення війни усі українці повернуться на Батьківщину для відновлення країни.

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