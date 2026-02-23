Во сколько обойдется восстановление Украины: в оценках произошел скачок

Почему сумма выросла

Главной причиной "скачка" в оценках стало усиление российских атак на критическую инфраструктуру.

За последний год объем поврежденной энергетической инфраструктуры вырос на 21%.

Авторы отчета отмечают, что обновленная цифра охватывает ущерб до конца 2025 года, но еще не учитывает последствия массированных ударов в январе и феврале 2026 года, которые повлекли за собой продолжительные отключения света и тепла.

Ключевые цифры убытков

Прямой ущерб инфраструктуре сейчас достигает 195 млрд долларов. Наибольшие потери зафиксированы в следующих областях:

жилье: 61 млрд долларов (повреждены или разрушены 14% всего жилищного фонда);

транспорт: 40,3 млрд долларов;

энергетика: около 25 млрд долларов.

Общие социально-экономические потери из-за остановки предприятий и безработицы оцениваются в 667 млрд долларов.

Экономические и социальные последствия

Из-за войны реальный ВВП Украины сократился на 21% по сравнению с довоенным 2021 годом. Демографическая ситуация остается критической: более 6 млн украинцев находятся за границей, а количество детей в стране уменьшилось на 2,4 млн.

Как отмечала премьер Юлия Свириденко, стоимость восстановления уже почти втрое превышает прогнозируемый ВВП страны на 2025 год.

По оценкам экспертов Украина сможет покрыть до 40% этих потребностей за счет частных инвестиций, если введет реформы для стимулирования промышленности и агросектора.