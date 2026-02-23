RU

Курс доллара Экономика Авто Tech

Во сколько обойдется восстановление Украины: в оценках произошел скачок

Иллюстративное фото: стало известно, сколько будет стоить восстановление Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Стоимость восстановления Украины выросла до 588 млрд долларов. Это на 12% больше, чем прогнозировали в прошлом году.

Об этом сказано в отчете Всемирного банка, ООН, Еврокомиссии и правительства Украины, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Читайте также: "Соглашение о процветании" Украины согласовано на техническом уровне, - Качка

Почему сумма выросла

Главной причиной "скачка" в оценках стало усиление российских атак на критическую инфраструктуру. 

За последний год объем поврежденной энергетической инфраструктуры вырос на 21%. 

Авторы отчета отмечают, что обновленная цифра охватывает ущерб до конца 2025 года, но еще не учитывает последствия массированных ударов в январе и феврале 2026 года, которые повлекли за собой продолжительные отключения света и тепла.

Ключевые цифры убытков

Прямой ущерб инфраструктуре сейчас достигает 195 млрд долларов. Наибольшие потери зафиксированы в следующих областях:

  • жилье: 61 млрд долларов (повреждены или разрушены 14% всего жилищного фонда);
  • транспорт: 40,3 млрд долларов;
  • энергетика: около 25 млрд долларов.

Общие социально-экономические потери из-за остановки предприятий и безработицы оцениваются в 667 млрд долларов.

Экономические и социальные последствия

Из-за войны реальный ВВП Украины сократился на 21% по сравнению с довоенным 2021 годом. Демографическая ситуация остается критической: более 6 млн украинцев находятся за границей, а количество детей в стране уменьшилось на 2,4 млн.

Как отмечала премьер Юлия Свириденко, стоимость восстановления уже почти втрое превышает прогнозируемый ВВП страны на 2025 год. 

По оценкам экспертов Украина сможет покрыть до 40% этих потребностей за счет частных инвестиций, если введет реформы для стимулирования промышленности и агросектора.

Какие оценки были в 2025 году

Напомним, 24 февраля 2025 года тогда еще премьер Украины Денис Шмыгаль заявлял о том, что стоимость восстановления страны по последним оценкам составит около 500 млрд евро.

Он подчеркнул, что этот процесс должен стать большим делом для всей Европы.

Российская ФедерацияВсемирный банкПомощь УкраинеВойна в Украине