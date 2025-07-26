Скільки вам насправді років? Генетик пояснив, як визначити свій біологічний вік і навіщо це знати

Біологічний вік людини не завжди збігається з паспортним, однак точно виміряти його сьогодні здатні лише наукові лабораторії, і то з похибками.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів кандидат біологічних наук і генетик-геронтолог Олександр Коляда.
У геронтології існує поняття біологічного віку - це спроба оцінити стан організму людини точніше, ніж за паспортними роками.
За словами Коляди, така концепція виникла як альтернатива хронологічному віку, щоб краще передбачати темпи старіння і ризики для здоров'я.
Ідея в тому, що людські клітини можуть функціонувати краще або гірше за середній рівень у певному віці. Наприклад, у 30 років організм може мати вигляд на 25 або на 40.
За словами Коляди, універсального методу вимірювання біологічного віку не існує. Протягом десятиліть вчені використовували різні підходи: фізичні тести, аналізи крові, а нині - молекулярну діагностику.
"Треба розуміти, що всі ці тести чимось грішать. Ідеального тесту не існує. У медицині багато тестів, які не виконують остаточну функцію діагностики чогось. Вони є аргументом на користь тієї чи іншої гіпотези", - зазначає експерт.
За словами вченого, біологічний вік можуть оцінювати навіть за гостротою зору або кількістю сивого волосся, однак усі ці ознаки - неточні.
Водночас лабораторні аналізи можуть вводити в оману.
"Якщо йти в лабораторії здавати певні аналізи, це може бути дещо хибна думка. Вони більш медичні, а вимірювання біологічного віку зараз - це все ж царина наукових досліджень", - пояснює Коляда.
"Найсучасніший спосіб вимірювання біологічного віку - це вимірювання епігенетичного віку, тобто епігенетичних міток на молекулі ДНК", - каже вчений.
Йдеться про розробку одного з науковців Каліфорнійського університету.
"На нашій ДНК є мітки, які дуже сильно корелюють з біологічним віком і з більшістю захворювань. Якщо правильно прочитати мітки, а їх близько 300, то справді можна досить точно побачити те, що ми розуміємо під біологічним віком", - пояснює Коляда.
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