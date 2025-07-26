Скільки вам насправді років? Генетик пояснив, як визначити свій біологічний вік і навіщо це знати

Що таке біологічний вік і навіщо він

У геронтології існує поняття біологічного віку - це спроба оцінити стан організму людини точніше, ніж за паспортними роками.

За словами Коляди, така концепція виникла як альтернатива хронологічному віку, щоб краще передбачати темпи старіння і ризики для здоров'я.

Ідея в тому, що людські клітини можуть функціонувати краще або гірше за середній рівень у певному віці. Наприклад, у 30 років організм може мати вигляд на 25 або на 40.

Як точно визначити біологічний вік

За словами Коляди, універсального методу вимірювання біологічного віку не існує. Протягом десятиліть вчені використовували різні підходи: фізичні тести, аналізи крові, а нині - молекулярну діагностику.

"Треба розуміти, що всі ці тести чимось грішать. Ідеального тесту не існує. У медицині багато тестів, які не виконують остаточну функцію діагностики чогось. Вони є аргументом на користь тієї чи іншої гіпотези", - зазначає експерт.

За словами вченого, біологічний вік можуть оцінювати навіть за гостротою зору або кількістю сивого волосся, однак усі ці ознаки - неточні.

Водночас лабораторні аналізи можуть вводити в оману.

"Якщо йти в лабораторії здавати певні аналізи, це може бути дещо хибна думка. Вони більш медичні, а вимірювання біологічного віку зараз - це все ж царина наукових досліджень", - пояснює Коляда.

Який метод найточніший

"Найсучасніший спосіб вимірювання біологічного віку - це вимірювання епігенетичного віку, тобто епігенетичних міток на молекулі ДНК", - каже вчений.

Йдеться про розробку одного з науковців Каліфорнійського університету.

"На нашій ДНК є мітки, які дуже сильно корелюють з біологічним віком і з більшістю захворювань. Якщо правильно прочитати мітки, а їх близько 300, то справді можна досить точно побачити те, що ми розуміємо під біологічним віком", - пояснює Коляда.