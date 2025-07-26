Сколько вам на самом деле лет? Генетик объяснил, как определить свой биологический возраст и зачем это знать

Биологический возраст человека не всегда совпадает с паспортным, однако точно измерить его сегодня способны лишь научные лаборатории, и то с погрешностями.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал кандидат биологических наук и генетик-геронтолог Александр Коляда.
В геронтологии существует понятие биологического возраста - это попытка оценить состояние организма человека точнее, чем по паспортным годам.
По словам Коляды, такая концепция возникла как альтернатива хронологическому возрасту, чтобы лучше предсказывать темпы старения и риски для здоровья.
Идея в том, что человеческие клетки могут функционировать лучше или хуже среднего уровня в определенном возрасте. Например, в 30 лет организм может выглядеть на 25 или на 40.
По словам Коляды, универсального метода измерения биологического возраста не существует. На протяжении десятилетий ученые использовали разные подходы: физические тесты, анализы крови, а сейчас - молекулярную диагностику.
"Надо понимать, что все эти тесты чем-то грешат. Идеального теста не существует. В медицине много тестов, которые не выполняют окончательную функцию диагностики чего-то. Они являются аргументом в пользу той или иной гипотезы", - отмечает эксперт.
По словам ученого, биологический возраст могут оценивать даже по остроте зрения или количеству седых волос, однако все эти признаки - неточные.
В то же время лабораторные анализы могут вводить в заблуждение.
"Если идти в лаборатории сдавать определенные анализы, это может быть несколько ошибочное мнение. Они более медицинские, а измерение биологического возраста сейчас - это все же область научных исследований", - объясняет Коляда.
"Самый современный способ измерения биологического возраста - это измерение эпигенетического возраста, то есть эпигенетических меток на молекуле ДНК", - говорит ученый.
Речь идет о разработке одного из ученых Калифорнийского университета.
"На нашей ДНК есть метки, которые очень сильно коррелируют с биологическим возрастом и с большинством заболеваний. Если правильно прочитать метки, а их около 300, то действительно можно достаточно точно увидеть то, что мы понимаем под биологическим возрастом", - объясняет Коляда.
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