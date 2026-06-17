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Скільки мешканців Одеської області вважають себе росіянами: дані опитування

21:09 17.06.2026 Ср
2 хв
Більшість мешканців регіону не підтримує релігійних зв’язків із РФ
aimg Іван Носальський
Скільки мешканців Одеської області вважають себе росіянами: дані опитування Фото: на Одещині залишилися ті, хто вважають себе росіянами (Getty Images)
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Лише 4% мешканців Одеської області ідентифікують себе як росіяни за національністю, тоді як абсолютна більшість мешканців регіону вважають себе українцями.

Як повідомляє РБК-Україна, про це свідчать дані соцопитування "Оцінка релігійної ситуації в Одеській області".

Національна та релігійна самоідентифікація

Згідно з опитуванням, 86% мешканців Одеської області чітко вважають себе українцями за національністю. Частка національних меншин у регіоні незначна: окрім 4% росіян, ще 3% респондентів вказали на приналежність до болгар, а 1% - до гагаузів.

У релігійному плані ситуація в області залишається неоднорідною.

Найбільша група опитаних (32%) називає себе православними без чіткої конфесії.

До Православної Церкви України (ПЦУ) себе відносять 17% громадян, а до Української Православної Церкви (УПЦ під керівництвом митрополита Онуфрія) - 11%.

Невіруючими або атеїстами є 16% мешканців, а ще 15% вважають себе просто віруючими без прив’язки до жодної конфесії.

Ставлення до УПЦ та зв’язків із Росією

Дослідження показало, що переважна більшість мешканців Одеської області не підтримують релігійних зв’язків із країною-агресором. Зокрема, 73% опитаних виступають за повний розрив зв’язків УПЦ з Російською православною церквою (РПЦ).

Крім того, 48% респондентів підтримують ідею повної заборони діяльності УПЦ Онуфрія через її контакти з Москвою, а 55% схвалюють введення персональних санкцій проти самого митрополита Онуфрія.

Водночас половина опитаних (50%) вбачають вихід у створенні єдиної Православної Церкви України шляхом об’єднання ПЦУ та УПЦ. Також 55% громадян хочуть, щоб богослужіння в храмах проводилися українською мовою.

До речі, згідно з опитуванням "Оцінка релігійної ситуації в Україні", чверть мешканців країни вважають себе православними без конкретної приналежності до церкви.

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