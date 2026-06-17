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Сколько жителей Одесской области считают себя россиянами: данные опроса

21:09 17.06.2026 Ср
2 мин
Большинство жителей региона не поддерживает религиозные связи с РФ
aimg Иван Носальский
Сколько жителей Одесской области считают себя россиянами: данные опроса Фото: в Одесской области остались те, кто считают себя россиянами (Getty Images)
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Только 4% жителей Одесской области идентифицируют себя как россияне по национальности, в то время как абсолютное большинство жителей региона считают себя украинцами.

Как передает РБК-Украина, об этом свидетельствуют данные соцопроса "Оценка религиозной ситуации в Одесской области".

Национальная и религиозная самоидентификация

Согласно опросу, 86% жителей Одесской области четко считают себя украинцами по национальности. Доля национальных меньшинств в регионе незначительна: кроме 4% россиян, еще 3% респондентов указали принадлежность к болгарам, а 1% - к гагаузам.

В религиозном отношении ситуация в области остается смешанной.

Самая большая группа опрошенных (32%) называет себя православными без четкой конфессии.

К Православной Церкви Украины (ПЦУ) себя относят 17% граждан, а к Украинскую Православной Церкви (УПЦ под руководством митрополита Онуфрия) - 11%.

Неверующими или атеистами являются 16% жителей, а еще 15% считают себя просто верующими без привязки ни к одной конфессии.

Отношение к УПЦ и связям с Россией

Исследование показало, что подавляющее большинство жителей Одесской области не поддерживают религиозные связи со страной-агрессором. В частности, 73% опрошенных выступают за полный разрыв связей УПЦ с русской православной церковью (РПЦ).

Кроме того, 48% респондентов поддерживают идею полного запрета деятельности УПЦ Онуфрия из-за ее контактов с Москвой, а 55% одобряют введение персональных санкций против самого митрополита Онуфрия.

В то же время, половина опрошенных (50%) видят выход в создании единой Православной Церкви Украины путем объединения ПЦУ и УПЦ. Также 55% граждан хотят, чтобы богослужения в храмах велись на украинском языке.

К слову, согласно соцопросу "Оценка религиозной ситуации в Украине", четверть жителей страны считают себя православными без конкретной привязки к церкви.

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