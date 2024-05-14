Скільки людей вже евакуювали з прикордоння Харківської області: дані ДСНС

У Харківській області у прикордонних з Росією районах триває евакуація місцевих жителів через ворожі обстріли. На більш безпечну територію вже вивезли понад 6700 громадян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал Державної служби з надзвичайних ситуацій України (ДСНС).

За даними рятувальників, серед цієї кількості евакуйованих жителів прикордоння Харківської області станом на вчорашній вечір, 13 травня, є 535 дітей та 128 маломобільних осіб.

"Загалом з прикордонних населених пунктів Харківської області спільними зусиллями евакуйовано вже понад 6700 жителів, з них 535 дітей та 128 маломобільних осіб", - йдеться в заяві Служби.

Заходи з евакуації в регіону проводять співробітники ДСНС та Національної поліції, спільно з волонтерами та представниками місцевих громад.

"Постійно проводиться оповіщення населення про необхідність евакуюватись з прикордонних населених пунктів", - передали надзвичайники..

Також зазначається, що на території проміжних евакопунктів працюють психологи ДСНС, надається підтримка людям, які вимушені покинути власні домівки через активні бойові дії внаслідок російської військової агресії.

Ситуація в Харківській області та евакуація з прикордоння

Нагадаємо, в Харківській області від п'ятниці, 10 травня, загострилась безпекова ситуація через спробу російських окупантів здійснити наступ, прорвати оборону ЗСУ та просунутися вглиб території регіону. Це супроводжується посиленими обстрілами населених пунктів області, зокрема розташованих біля державного кордону.

Через це в регіоні проводиться евакуація. Жителів прикордонних районів закликають виїхати у безпечніші населені пункти.

Раніше жителям Харківської області пояснили, куди звертатись для безкоштовної евакуації.

Додамо, 13 травня стало відомо, що російські окупанти у Вовчанську розстріляли авто поліцейських, які приїхали евакуювати цивільних.

Ввечері 13 травня в Генштабі ЗСУ розповіли, що Сили оборони протягом доби на Харківському напрямку відбили 13 атак ворога. Також у військовому командуванні поінформували, що військові ЗСУ проводять прочісування міської забудови населеного пункту Вовчанськ. Бойової дії тривають, ситуація контрольована.