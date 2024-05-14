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Сколько человек уже эвакуировали из приграничья Харьковской области: данные ГСЧС

Вторник 14 мая 2024 04:24
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Сколько человек уже эвакуировали из приграничья Харьковской области: данные ГСЧС Фото: в ГСЧС рассказали об эвакуации жителей приграничья Харьковской области (t.me/dsns_telegram)
Автор: Владимир Костырин

В Харьковской области в приграничных с Россией районах продолжается эвакуация местных жителей из-за вражеских обстрелов. На более безопасную территорию вывезли более 6700 граждан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС).

По данным спасателей, среди этого количества эвакуированных жителей приграничья Харьковской области по состоянию на вчерашний вечер, 13 мая, есть 535 детей и 128 маломобильных человек.

"В общей сложности из приграничных населенных пунктов Харьковской области совместными усилиями эвакуировано уже более 6700 жителей, из них 535 детей и 128 маломобильных лиц", - говорится в заявлении Службы.

Мероприятия по эвакуации в регионе проводятся сотрудниками ГСЧС и Национальной полиции, совместно с волонтерами и представителями местных общин.

"Постоянно проводится уведомление населения о необходимости эвакуироваться из приграничных населенных пунктов", - передали чрезвычайники.

Также отмечается, что на территории промежуточных эвакопунктов работают психологи ГСЧС, оказывается поддержка людям, вынужденным покинуть собственные дома из-за активных боевых действий в результате российской военной агрессии.

Ситуация в Харьковской области и эвакуация из приграничья

Напомним, в Харьковской области с пятницы, 10 мая, обострилась ситуация с безопасностью из-за попытки российских оккупантов осуществить наступление, прорвать оборону ВСУ и продвинуться вглубь территории региона. Это сопровождается усиленными обстрелами населенных пунктов области, в частности расположенных у государственной границы.

Поэтому в регионе проводится эвакуация. Жителей приграничных районов призывают уехать в более безопасные населенные пункты.

Ранее жителям Харьковской области объяснили, куда обращаться за бесплатной эвакуацией.

Добавим, 13 мая стало известно, что российские оккупанты в Волчанске расстреляли авто полицейских, приехавших эвакуировать гражданских.

Вечером 13 мая в Генштабе ВСУ рассказали, что Силы обороны в течение суток на Харьковском направлении отразили 13 атак врага. Также в военном командовании проинформировали, что военные ВСУ проводят прочесывание городской застройки населенного пункта Волчанск. Боевые действия продолжаются, ситуация контролируемая.

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