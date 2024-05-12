Жителям Харківської області пояснили, куди звертатись для безкоштовної евакуації

Мешканці прикордонних територій в Україні можуть отримати допомогу щодо евакуації. Всі послуги щодо евакуації можна отримати безкоштовно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Дергачівської МВА Вячеслава Задоренка.

За його словами, весь злагоджений процес та повний цикл евакуації від звернення в колл-центр до поселення у місцях компактного проживання є безкоштовним.

"Про вас обов’язково подбають у місцях компактного проживання та допоможуть із вирішенням будь-яких інших питань", - пояснив Задоренко.

Безкоштовно евакуюватися можна залишивши заявку за номером Єдиного координаційного гуманітарного центру: 0 800 339 291

Нагадаємо, вчора начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов розповів, чи планується евакуація в Харкові.

Тим часом в Харківській ОВА розповіли, скільки загалом людей евакуювались з області за останні дві доби.

Ситуація в Харківській області

Нагадаємо, від п'ятниці, 10 травня, в Харківській області загострилась ситуація. Російські окупанти намагались прорвати оборону ЗСУ по лінії фронту.

РБК-Україна детальніше пояснило про ситуацію в області та про те, де йдуть бої в матеріалі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.