Воїни ЗСУ прочісують міську забудову Вовчанська. Генштаб оновив дані про ситуацію на фронті

Сили оборони України протягом доби на Харківському напрямку відбили 13 атак ворога. Загалом на фронті із початку доби відбулося 148 бойових зіткнень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.

У військовому командуванні оновили дані про оперативну інформацію на 23.00 13 травня.

Атака противника

Загалом ворог завдав 6 ракетних, 30 авіаційних ударів із застосуванням 40 КАБів, майже 300 ударів дронами-камікадзе та здійснив понад 2,5 тисячі обстрілів позицій ЗСУ.

Яка ситуація на фронті

На півночі України, в Чернігівській та Сумській областях, обстановка суттєвих змін не зазнала, змін у стані та положенні військ не відбулось.

На Харківському напрямку підрозділи ЗСУ відбили 13 атак противника на напрямках Нова Товолжанка (РФ) - Вовчанськ, Шебекіно (РФ) - Вовчанськ, Гатище - Вовчанськ, Муром - Стариця, Стрілеча - Глибоке, Пильна - Глибоке, Глибоке - Липці.

Українські захисники проводять прочісування міської забудови населеного пункту Вовчанськ. Бойової дії тривають, ситуація контрольована.

Ворожі втрати тут складають 164 особи та 25 одиниць техніки.

На Куп'янському напрямку війська ЗСУ відбили 22 атаки противника на напрямках Лиман Перший - Синьківка, Вільшанка - Синьківка, Крохмальне - Берестове, Коломийчиха - Стельмахівка, Ковалівка - Новоєгорівка, Площанка - Макіївка. В ході боїв втрат позицій не допущено, ситуація контрольована. На деяких ділянках покращили тактичне положення військ ЗСУ.

На напрямках Ковалівка - Новоєгорівка та Кислівка - Іванівка тривають бої за окремі позиції.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 1 атаку противника на напрямку Червонопопівка - Іванівка, на окремих ділянках покращили тактичне положення.

На Сіверському напрямку підрозділи ЗСУ відбили 15 атак противника на напрямках Лисичанськ - Білогорівка, Новодружеськ - Білогорівка, Веселе - Верхньокамянське, Золотарівка - Верхньокамянське, Веселе - Роздолівка, Миколаївка - Спірне. Противник успіху не мав, втрат позицій не допущено.

На Краматорському напрямку воїни ЗСУ відбили 35 атак противника на напрямках Бахмут - Іванівське, Бахмут - Кліщіївка, Одрадівка - Кліщіївка.

Втрат позицій не допущено, на деяких ділянках покращили тактичне положення, а на окремих, внаслідок інтенсивного вогневого впливу ворога, було проведено зміну позицій для збереження життя наших захисників та сплановано заходи із перегрупування підрозділів.

На Покровському напрямку Сили оборони відбили 33 атаки противника на напрямках Очеретине - Новоолександрівка, Очеретине - Євгенівка, Очеретине - Калинове, Архангельське - Новоолександрівка.

"Для збереження життя наших захисників на деяких ділянках було проведено зміну позицій Сил оборони у звʼязку з інтенсивним вогневим впливом противника", - передали в Генштабі.

На напрямках Соловйове – Сокіл, Очеретине – Соловйове, Очеретине – Євгенівка, Семенівка - Новоселівка Перша, Семенівка – Уманське, Піски - Нетайлове втрат позицій не допущено, ситуація контрольована. На деяких ділянках в межах напрямку підрозділами ЗСУ покращено тактичне положення.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 13 атак противника на напрямках Старомихайлівка – Красногорівка, Славне - Новомихайлівка. Наші підрозділи тримають оборону, втрат позицій не допущено.

На Времівському напрямку війська ЗСУ відбили 11 атак противника на напрямках Солодке – Водяне, Завітне Бажання - Старомайорське, Володине – Старомайорське. Не зважаючи на тиск ворога, втрат позицій не допущено.

На Придніпровському напрямку українські захисники відбили 4 атаки противника на напрямку Олешківські Піски - Кринки.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулось.

Втрати ворога

Протягом поточної доби російські окупанти втратили понад 800 осіб особового складу.

Українські захисники ліквідували та підбили 9 танків та 28 бойових броньованих машин окупантів, а також збили 212 ворожих безпілотних літальних апаратів.

Спроба наступу РФ у Харківській області

Нагадаємо, російські окупанти вже декілька днів не припиняють своїх спроб просунутися на півночі Харківської області, там тривають активні бойові дії. Зокрема, противник намагається просунутися до Вовчанська неподалік кордону.

Раніше 13 травня Генштаб ЗСУ інформував про те, що російські окупанти продовжують спроби свого наступу в Харківській області, закріплюються на зайнятих позиціях, обладнують запасні позиції.