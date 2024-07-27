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Скільки літаків F-16 передадуть Україні у 2024 році: розрахунок експерта

Україна, Субота 27 липня 2024 10:21
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Скільки літаків F-16 передадуть Україні у 2024 році: розрахунок експерта Фото: F-16 (Getty Images)
Автор: Данило Крамаренко, Наталія Гурковська

Україна до кінця 2024 року отримає 12 літаків F-16. Наступні поставки винищувачів будуть залежати від підготовки пілотів.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна F-16 на підході. Коли Україна отримає винищувачі та чи скоро буде ефект на фронті.

На думку колишнього інженера з випробувань "Конструкторського бюро Антонов" Костянтина Криволапа, перші 20 пілотів зможуть нормально обслуговувати одну стандартну ескадрилью у складі 12 одиниць.

"Думаю, цього року отримаємо літаки у конфігурації 6+6. У принципі, можливо, і до 18 літаків, але це означає дуже велике навантаження. Оскільки пілотам треба піднімати винищувачі під час повітряних атак, саджати на інший аеродром. Тому виходячи з кількості пілотів, схиляюся все ж таки до 12 літаків", – розповів експерт.

Від чого будуть залежати наступні поставки

Подальші поставки та кількість також пов'язані з підготовкою льотного складу. І, принаймні, наразі ситуація не дуже зрозуміла. З одного боку відкрилася тренувальна база в Румунії, туди завозять симулятори, Нідерланди передають літаки для навчання, але повною мірою центр ще не запрацював.

"А на підготовку потрібно не менше півроку. Хоча якщо туди відправлять пілотів без бойового досвіду, вона може тривати не менше ніж 9 місяців", - додав Криволап.

F-16 для України

Як раніше розповідав президент Володимир Зеленський, Україні потрібно не менше 128 багатоцільових винищувачів типу F-16. На сьогодні партнери задекларували намір надати близько 80: Данія - 19 літаків, Нідерланди - 24 літаки, Бельгія - 30 літаків, Норвегія - 6 літаків.

Причому поставки обіцяних бортів розтягнуться у часі. За словами президента Зеленського, є "рішення щодо 10-20 винищувачів". Як пише Bloomberg з посиланням на джерела, Україна розраховує на 6 одиниць до кінця літа та на 20 загалом до кінця року.

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