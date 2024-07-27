Сколько самолетов F-16 передадут Украине в 2024 году: расчет эксперта
Украина до конца 2024 года получит 12 самолетов F-16. Последующие поставки истребителей будут зависеть от подготовки пилотов.
Об этом говорится в материале РБК-Украина F-16 на подходе. Когда Украина получит истребители и скоро ли будет эффект на фронте.
По мнению бывшего инженера по испытаниям "Конструкторского бюро Антонов" Константина Криволапа, первые 20 пилотов смогут нормально обслужить одну стандартную эскадрилью в составе 12 единиц.
"Думаю, в этом году получим самолеты в конфигурации 6+6. В принципе, возможно, и до 18 самолетов, но это означает очень большую нагрузку. Поскольку пилотам нужно поднимать истребители во время воздушных атак, сажать на другой аэродром. Поэтому исходя из количества пилотов, склоняюсь все же к 12 самолетам", - рассказал эксперт.
От чего будут зависеть следующие поставки
Дальнейшие поставки и количество тоже связаны с подготовкой летного состава. И по крайней мере сейчас ситуация не очень понятная. С одной стороны, открылась тренировочная база в Румынии, туда завозят симуляторы, Нидерланды передают самолеты для обучения, но в полной мере центр еще не заработал.
"А на подготовку нужно не менее полугода. Хотя если туда отправят пилотов без боевого опыта, она может занять не менее 9 месяцев", - добавил Криволап.
F-16 для Украины
Как ранее рассказывал президент Владимир Зеленский, Украине нужно не менее 128 многоцелевых истребителей типа F-16. На сегодня партнеры задекларировали намерение предоставить около 80: Дания - 19 самолетов, Нидерланды - 24 самолетов, Бельгия - 30 самолетов, Норвегия - 6 самолетов.
Причем поставка обещанных бортов растянется во времени. По словам президента Зеленского, есть "решение по 10-20 истребителям". Как пишет Bloomberg со ссылкой на источники, Украина рассчитывает на 6 единиц до конца лета и на 20 в общей сложности до конца года.
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