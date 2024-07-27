F-16 на підході. Коли Україна отримає винищувачі та чи скоро буде ефект на фронті

Україна найближчими тижнями або місяцями отримає винищувачі F-16. Але вже звучать заяви про те, що застосування буде обмеженим і не ближче, ніж за 40 км від лінії фронту. Про те, як швидко з'являться F-16, які завдання виконуватимуть на перших етапах і коли зможуть реально вплинути на ситуацію на полі бою, – у матеріалі РБК-Україна.

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Коли F-16 з'являться в Україні

Поставки винищувачів F-16 прив'язані до навчання українських пілотів та технічного персоналу. Як мінімум одна група на останніх етапах підготовки, тренує нічні польоти і, судячи з заяви Повітряних сил, "напрацювала необхідну кількість годин". Відомо, що до України з Данії повернулася група техніків та готується приймати F-16 на авіабазах. Незабаром до навчання мають доєднатися ще 50.

Терміни передачі літаків називалися різні. Згідно з останніми даними, перші одиниці мають стати бойове чергування до кінця літа. Принаймні про це кажуть офіційні особи.

Два тижні тому держсекретар США Ентоні Блінкен на полях саміту НАТО оголосив, що процес передачі F-16 із Данії та Нідерландів стартував. У спільній заяві сторони підтвердили, що вони з’являться в українському повітряному просторі влітку. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба уточнював, що вирішено питання поставки "першої хвилі", і наразі працюють над збільшенням кількості F-16 та передачею інших літаків.

За тиждень міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс казав, що партнери посилено працюють, щоб це сталося якнайшвидше. "Я можу сказати, що F-16 надійдуть найближчим часом. Але не ділитимуся подробицями", – зазначив він.

Чи з'явиться авіація західного зразка у липні чи серпні, невідомо. Але нещодавно президент Володимир Зеленський додав інтриги. За його словами, польський уряд ухвалив рішення, яке прискорить процес. Швидше за все, йдеться про логістику та транспортування з країн НАТО.

Підготовка українських техніків для обслуговування F-16 (фото x.com/Jvd_Tweet)

Опитані РБК-Україна експерти обережні у прогнозах.

"Питання багатопланове, зараз ситуація не повністю залежить від західних союзників. Багато чого залежить від нас – коли ми будемо готові прийняти літаки, обслуговувати їх та забезпечити безпеку", – пояснює провідний науковий співробітник НАУ Валерій Романенко.

Щодо термінів, колишній інженер з випробувань "Конструкторського бюро Антонов" Костянтин Криволап пропонує відштовхуватися від даних про підготовку пілотів. Згідно з повідомленнями, у Данії 8 осіб завершать навчання у серпні, ще 12 у вересні на американській базі в Аризоні.

"Як я розумію, передача літаків – це один процес, а початок застосування – зовсім інший. На мій погляд, якщо пілоти завершують підготовку в серпні та вересні, то нереально чекати появи F-16 раніше жовтня. Тому що літаки "поїдуть", коли запрацює все разом: і пілоти, і технарі, і інфраструктура, і злагодженість з іншими військами. Не думаю, що ми побачимо їх у справі до жовтня-листопада", – розповів він у розмові з виданням.

Скільки літаків передадуть у 2024 році

Щоб Україна змогла ефективно протистояти ворожій авіації, треба щонайменше 128 багатоцільових винищувачів типу F-16. На сьогодні партнери задекларували намір надати близько 80:

Данія – 19 літаків

Нідерланди – 24 літаки

Бельгія – 30 літаків

Норвегія – 6 літаків

Причому поставки обіцяних бортів розтягнуться у часі. За словами президента Зеленського, є "рішення щодо 10-20 винищувачів". Як пише Bloomberg з посиланням на джерела, Україна розраховує на 6 одиниць до кінця літа та на 20 загалом до кінця року.

На думку Криволапа, перші 20 пілотів зможуть нормально обслуговувати одну стандартну ескадрилью у складі 12 одиниць.

"Думаю, цього року отримаємо літаки у конфігурації 6+6. У принципі, можливо, і до 18 літаків, але це означає дуже велике навантаження. Оскільки пілотам треба піднімати винищувачі під час повітряних атак, саджати на інший аеродром. Тому виходячи з кількості пілотів, схиляюся все ж таки до 12 літаків", – розповів експерт.

Володимир Зеленський оглядає F-16 у Данії, серпень 2023 року (фото presiden.gov.ua)

Подальші поставки та кількість також пов'язані з підготовкою льотного складу. І, принаймні, наразі ситуація не дуже зрозуміла. З одного боку відкрилася тренувальна база в Румунії, туди завозять симулятори, Нідерланди передають літаки для навчання, але повною мірою центр ще не запрацював.

"А на підготовку потрібно не менше півроку. Хоча якщо туди відправлять пілотів без бойового досвіду, вона може тривати не менше ніж 9 місяців", – додав Криволап.

Як за допомогою Польщі та Румунії можна забезпечити "маневр силою"

В одному з нещодавніх інтерв'ю начальник авіації командування Повітряних сил Сергій Голубцов розкрив деякі нюанси, пов'язані з F-16. Зокрема, не всі літаки з'являться відразу в Україні. Деякі з них залишаться у тренувальних центрах за кордоном. І будуть резервом для заміни несправних бортів.

Те, що Румунія та Польща готові сприяти щодо багатьох питань, є вдалим варіантом, вважає Валерій Романенко.

"У Румунії тренувальний центр, а Польща, можливо, готує депо для зберігання літаків, які нам будуть передавати. Тоді їм достатньо перелетіти кордон, здійснити посадку на будь-якому аеродромі і вже ніхто не скаже, що вони працюють з натовських аеродромів", – пояснює експерт .

Таким чином, можна буде ремонтувати та перекидати F-16 не з Данії, Нідерландів, Бельгії та Норвегії, а із сусідніх країн. Де вони накопичуватимуться у стані боєготовності.

"У цьому випадку нам доступний так званий маневр силою. Наприклад, у росіян починається сверблячка на якійсь ділянці фронту, більше винищувачів перелітає на нашу територію. Або якщо взимку негода чи відносно спокійно на фронті, вони летять на ремонт. Але наголошую, це моя особиста думка", – додав співрозмовник.

Частина F-16 для України базуватиметься за кордоном (фото Getty Images)

За його словами, виглядає так, що для F-16 в Україні буде один базовий та кілька оперативних аеродромів. Але щодо того, як їх застосовуватимуть безпосередньо, залежить не тільки від кількості, а й від оснащення та переданих озброєнь.

Майже напевно спочатку будуть доступні лише ракети "повітря-повітря" для ближнього бою та протирадіолокаційні AGM-88 HARM. За такого розкладу сподіватися на швидку появу на фронті не доводиться, тому що бити по наземних цілях просто не буде чим. І згідно з останніми сигналами, перші F-16 точно не залучать до фронтових операцій.

Як будуть застосовуватися F-16 на перших етапах

Поетапне розгортання F-16 означає, що спектр бойових місій буде розширюватися поступово. Ще минулого року американський профільний ресурс Defense News навів найбільш реалістичний сценарій.

На першому етапі бойову авіацію залучать до забезпечення протиповітряної оборони: для перехоплення російських дронів та ракет. Місії в тилових районах дозволять пілотам набратися бойового досвіду поза зоною дії ворожих винищувачів та наземних ЗРК.

На думку Криволапа, мета не натренувати льотчиків збивати дрони та ракети, а відпрацювати систему авіаційної підтримки та взаємодії з іншими родами військ.

"Як у нас організовані польоти? Башта дає команду – курс, наведення і висота – пілот її виконує. F-16 як і інша натівська авіація працюють по-іншому, там пілот більш самостійний. Тому скоріше потрібно відпрацювати зв'язки, а не тренувати пілотів ганятися за "шахедами", – розповів він.

Крім того, використання авіації для перехоплення крилатих ракет та "шахедів" – це одна з найпростіших місій, які можуть виконувати F-16.

"Це розумно, логічно і правильно. Якщо їх одразу відправити проти російських Су-35, не знаю, чим це може закінчитися. Досі невідомо, які там будуть ракети, радари та обладнання і чи дозволять вони вести повітряні бої", – зазначив експерт.

На другому етапі F-16 поступово залучать до операцій на фронті. Наприклад, для запуску ракет AGM-88 HARM по радарах ворожих зенітно-ракетних комплексів. За умови, що бортове обладнання дозволить здійснювати донаведення ракет.

"Зараз ми запускаємо HARM з МіГ-29, використовуючи ракети на 15-20% від їхніх можливостей. За принципом: запрацював радар ЗРК, отримали сигнал і пустили ракету в його напрямку. Але радари можуть перемикати частоти, і ракета без донаведення впаде метрах у 50", – пояснює Романенко.

Коли ефект від F-16 відчують на фронті

Якщо українська авіація зможе послабити ворожу ППО, можливо, зможе перейти і до повноцінних операцій на фронті. У тому числі тому, що росіянам доведеться задіяти частину своїх літаків у ролі ППО, що скоротить кількість ударів. Однак відігнати носії КАБ подалі від лінії зіткнення можна буде лише після розгортання більшої кількості F-16.

Про схожий сценарій у недавньому інтерв'ю The Guardian казав головком ЗСУ Олександр Сирський. За його словами, F-16 допоможуть ефективніше збивати ракети і точніше вражати наземні цілі, але уточнив, що винищувачі не наближатимуться до фронту ближче, ніж на 40 км.

Україна не досягне паритету в повітрі з РФ навіть за допомогою перших F-16 (фото Getty Images)

Валерій Романенко припускає, що заява Сирського могла не обійтися без елементів дезінформації.

"Мені здається, раз-другий ми випробуємо F-16 на російських носіях КАБів або штурмовиках. Буде такий собі сюрприз. Як у травні 2023-го випробували Patriot на літаках і вертольотах над Брянською областю. Але це лише мої припущення. Раптовий кавалерійський наскок я не виключаю. Але після цього місяць-два F-16 винятково ганятимуться за ракетами та "шахедами", оскільки росіяни кинуть усі сили на полювання за ними", – зазначив він.

За словами начальника авіації командування ЗС Сергія Голубцова, для успіхів на полі бою треба досягти переваги в повітрі або хоча б паритету. Одними лише літаками зробити це важко, потрібен цілий комплекс від засобів радіоелектронної боротьби і бортів далекого радіолокаційного виявлення ASC 890 (очікуються до кінця року) до ЗРК далекого радіусу типу Patriot. Як тільки всі вони з'являться на фронті, можна буде казати про переломний момент та реальні перспективи відігнати носії КАБів кілометрів на 30-50.

Крім того, треба розуміти, як поведуть себе російські винищувачі Су-35 або Су-30СМ, підкреслює Костянтин Криволап.

"Бо їхні ракети "повітря-повітря" стріляють на 250 км. Думаю, щоб по-справжньому суттєво вплинути на ситуацію на фронті, потрібно 3-4-5 ескадрилій F-16. А судячи з того, коли у нас можуть з'явитися 60 літаків та 120 пілотів, станеться це дуже нескоро", – вважає експерт.

Невідомо й те, наскільки ефективними є F-16 у повітряних боях. Об'єктивно ніхто не може зі 100%-ю впевненістю сказати, чи сильніші вони за російські Су-35, бо раніше винищувачі не зустрічалися в бойових умовах.

Співрозмовники РБК-Україна застерігають українців від завищених очікувань. Не виключено, що поява західної авіації призведе до свого роду патової ситуації. Але навіть цей момент стане позитивним, оскільки противник не зможе проривати оборону та рухатись уперед.

"Що росіяни роблять? Вони запускають десятки КАБів на селище, після чого штурмують позиції силами 10 осіб, просуваються на сотню метрів на день і це масштаб нинішнього наступу. Якщо нам вдасться прорідити ряди носіїв КАБів, у ворога не залишиться інструментів для наступальних операцій. Бо неможливо зосередити танки, прорвати фронт та завести механізовані підрозділи. Уся техніка у мінімальний термін буде знищена”, – резюмував Романенко.

Чи можуть літаки стати "геймчейнджером"? Певною мірою, так. Коли це станеться? Складно сказати. Чи здатні F-16 виграти війну? Ні. Але за достатньої кількості та гарного оснащення вони, безумовно, підвищать ймовірність успіху України.

При підготовці матеріалу використовувалися: заяви представників Повітряних сил України, президента Володимира Зеленського, західних офіційних осіб, інтерв'ю головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського для The Guardian, коментарі авіаційних експертів Валерія Романенка та Костянтина Криволапа.