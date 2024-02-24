Скільки літаків, дронів та ракет збили за 730 днів атак: дані Повітряних сил

За 2 роки повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну, Повітряні сили знищили майже 2 тисячі різних типів ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Повітряних сил ЗСУ Миколу Олещука у Telegram.

"Зафіксувати статистику нашої "воєнної рутини" непросто, адже оновлюється вона практично щогодини. Оновлюється російськими А-50-ми та "сушками", іранськими "Шахедами" та "непереможними ракетами", ворожими пунктами управління, крейсерами, підводними човнами та цілими штабами флоту...", - пояснив Олещук.

Проте, він заявив, що за останні 730 днів Повітряними Силами проведено десятки блискучих операцій.

Загалом, у взаємодії із Силами оборони України знищено:

1905 ракет різних типів. Серед них:

43 - балістичних,

25 - аеробалістичних - Х-47М2 "Кинджал";

43 - балістичних, 25 - аеробалістичних - Х-47М2 "Кинджал"; 4844 - ударних дрони та 7660 БпЛА оперативно-тактичного рівня.

340 - літаків.

325 - вертольотів.

"730 днів рашисти у своїй пропаганді «знищують» наші Повітряні Сили, а тим часом українські пілоти в умовах потужної ворожої протидії здійснили уже понад 18800 вильотів. З них 7800 - на вогневе ураження, 8900 - на авіаційне винищувальне прикриття", - наголосив командувач.

Друга річниця повномасштабного вторгнення Росії в Україну

Як розповідав прессекретар президента України Сергій Никифоров, 24 лютого очікуються багато візитів лідерів інших країн до нашої країни. Окрім того, заплановане засідання за участі України та "Групи семи".

На 25 лютого готується також дещо особливе - пресконференція за участі топспікерів від влади, військово-політичного керівництва, прем'єр-міністра, голови Верховної ради, Служби безпеки України, Головного управління розвідки, Міністерства стратегічної промисловості, Офісу президента й особисто президента. Планують порушити питання майбутнього армії, її розвитку, запровадження сучасних технологій, вступу до Європейського союзу (ЄС), а також НАТО.

До України, з нагоди другої річниці повномасштабної війни прибули:

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.