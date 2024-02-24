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Сколько самолетов, дронов и ракет сбили за 730 дней атак: данные Воздушных сил

Украина, Суббота 24 февраля 2024 20:41
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Сколько самолетов, дронов и ракет сбили за 730 дней атак: данные Воздушных сил Фото: в Воздушных силах рассказали, сколько целей было обезврежено за 2 года (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

За 2 года полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину, Воздушные силы уничтожили почти 2 тысячи различных типов ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука в Telegram.

"Зафиксировать статистику нашей "военной рутины" непросто, ведь обновляется она практически каждый час. Обновляется российскими А-50-ми и "сушками", иранскими "Шахедами" и "непобедимыми ракетами", враждебными пунктами управления, крейсерами, подводными лодками и целыми штабами флота ...", - объяснил Олещук.

Однако он заявил, что за последние 730 дней Воздушными Силами проведены десятки блестящих операций.

В общем, во взаимодействии с Силами обороны Украины уничтожено:

  • 1905 г. ракет различных типов. Среди них:
    43 – баллистических,
    25 - аэробалистическая - Х-47М2 "Кинжал";
  • 4844 - ударные дроны и 7660 БпЛА оперативно-тактического уровня.
  • 340 – самолетов.
  • 325 – вертолетов.

"730 дней рашисты в своей пропаганде "уничтожают" наши Воздушные Силы, а между тем украинские пилоты в условиях мощного враждебного противодействия совершили уже более 18800 вылетов. Из них 7800 - на огневое поражение, 8900 - на авиационное истребительное прикрытие", - сказал он.

Вторая годовщина полномасштабного вторжения России в Украину

Как рассказывал пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, 24 февраля ожидается много визитов лидеров других стран в нашу страну. Кроме того, запланировано заседание с участием Украины и "Группы семи".

На 25 февраля готовится также особенное - пресс-конференция с участием топспикеров от власти, военно-политического руководства, премьер-министра, председателя Верховной рады, Службы безопасности Украины, Главного управления разведки, Министерства стратегической промышленности, Офиса президента и лично президента. Планируется поднять вопросы будущего армии, ее развития, внедрения современных технологий, вступления в Европейский союз (ЕС), а также НАТО.

В Украину по случаю второй годовщины полномасштабной войны прибыли:

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