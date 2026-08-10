Скільки крилатих ракет та балістики зараз виробляє РФ: дані ГУР

Попри санкції та втрати авіації, Росія нарощує випуск ракет - за деякими типами місячний план перевиконали вдвічі. Розвідка розкрила конкретні цифри.
Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "РФ виконує план по ракетах, пауза в обстрілах навряд чи буде: інтервʼю з Вадимом Скібіцьким, ГУР".
За основними типами ракетного озброєння Росія зараз виконує місячний план на рівні 110-120 відсотків. У липні план з виробництва крилатих ракет Х-101 виконали на 140 відсотків, "Калібрів" - на 111 відсотків, а крилатої ракети Х-35 - на 200 відсотків.
У росіян є технічні проблеми з крилатими ракетами та літаками - не всі ракети сходять у момент пуску, розповів заступник начальника ГУР МО генерал-майор Вадим Скібіцький.
Для страхування вони залучають резервну авіацію.
"Ті ракети Х-101, які в них не спрацьовують під час пуску, повторно відправляють на виробництво, щоби перевірити і усунути технічні проблеми", - сказав Скібіцький.
Більшість вироблених "Калібрів" зараз спрямовують на оснащення інших флотів - усі нові бойові кораблі та підводні човни Росії обладнані цими системами. Фактично ракети йдуть у резерв.
Українська протиповітряна оборона збиває майже 100 відсотків "Калібрів" за наявності достатньої кількості зенітних ракет.
"За даними воєнної розвідки, станом на 5 серпня їхній запас, виділений для угруповання військ - близько 130 ракет 9М723", - каже Скібіцький.
При цьому плановий місячний показник виробництва - 60 одиниць. Проте у липні замість 60 вони виготовили 65.
"Та ракета, яку противник використовує під час атак - РМ-48У - спеціально створена і запускається по наземних цілям. Це не класична зенітна ракета, яку можна використовувати для ППО, просто для неї ЗРК С-400 використовують як пускову. Це ракета класу "поверхня - поверхня". Вона летить за балістичною траєкторією, має швидкість 6 Маха", - пояснили у розвідці.
Ворог наладив виробництво цієї ракети: план на серпень становить приблизно 40 одиниць, а орієнтовні запаси - до 400 одиниць.
Раніше позаштатний радник президента України Сергій "Флеш" Бескрестнов заявив, що Росія накопичила запас у кілька сотень балістичних ракет і здатна регулярно поповнювати цей арсенал власним виробництвом.
За його словами, щомісяця росіяни випускають близько 60-70 ракет "Іскандер", а також продовжують виробництво ракет до С-400 та "Циркони" - сумарно до 100-150 нових ракет на місяць.
Тим часом Повітряні сили ЗСУ повідомили, що у липні українська протиповітряна оборона перехопила понад 5300 дронів і ракет під час відбиття масованих атак.
За даними військових, саме балістичні ракети залишаються ключовим викликом для української ППО.
Також, за даними військової розвідки, Росія ще влітку виконала річний план з виробництва ракет "Циркон" та "Онікс".
За сім місяців цього року в РФ виготовили 33 ракети "Циркон" і 60 ракет "Онікс".
Крім того, у розвідці повідомили, що Росія призупинила виробництво ракет "Кинджал" через низьку точність влучань.
Вивільнені ресурси та паливо тепер спрямовують на виробництво інших балістичних ракет.