Скільки коштують і як виглядають найдешевші квартири у Києві

У жовтні середня ціна 1 кв. м нерухомості у Києві становить 1 500 доларів. Найвищі ціни у Печерському районі – 2 380 доларів, найдешевші – у Деснянському, там "квадрат" житла коштує 1 040 доларів.
РБК-Україна із посиланням на дані ЛУН, розповідає, скільки коштують найдешевші квартири у Києві та як вони виглядають.
Деснянський район уже не перший рік очолює рейтинг із найдешевшим житлом. Однією із причин низької ціни є транспортна інфраструктура – тут є лише 2 станції метро: Чернігівська та Лісова. Більшість населення району пересувається наземним транспортом, тому часто доводиться стояти у заторах. Міська влада хоч і обіцяє побудувати метро на Троєщину, але його досі нема.
Квартири у Деснянському районі в середньому коштують:
Зазначимо, що ціни тут навіть нижчі, ніж за межами міста – у Вишневому, Софіївській та Петропавлівській Борщагівках.
Згідно з даними ЛУН, смарт-квартири без ремонту в новобудовах у Деснянському районі пропонують за ціною від 20,5 тис. грн. Площа житла стартує від 19 кв. м, ЖК уже здані в експлуатацію.
Перевагою такої нерухомості забудовники називають "життя у лісі", оскільки зовсім поряд є зелена зона, та відносна близькість до метро – 20-25 хв громадським транспортом, або 7-10 хв автомобілем.
Варто зауважити, що на ринку нерухомості багато пропозицій такого бюджетного житла у новобудовах.
Вартість квартир у новобудовах (скриншот сайту ЛУН)
На ринку оголошень з продажу нерухомості зараз можна знайти пропозиції квартир за менш як 1 млн грн. На столичній Троєщині продають двоповерхову квартиру-студію, площею 30 кв. м, з косметичним ремонтом за 957 тис. грн. (23 тис. доларів).
Житло має індивідуальне опалення, встановлені кондиціонер і бойлер. На першому поверсі передпокій, кухня і ванна, на другому – спальня. Квартира розміщена у новому будинку клубного типу, що зданий в експлуатацію у 2016 році. Поряд є підземна парковка.
Також у Деснянському районі можна купити у гуртожитку сімейного типу дві кімнати, площею 42 кв. м, за 978 тис. грн. (23,7 тис. доларів). В оголошенні вказано, що у житлі є кондиціонер, замінена проводка, в кімнату підведена вода. На поверсі розміщена спільна кухня, з новими газовими плитами, санвузол окремий на 3 кімнати.
Гуртожиток розташований у тихому районі, поруч є дитячі садки, школи, супермаркети, ринок, поліклініка, через дорогу ліс. До метро Лісова 15 хвилин пішки.
Трішки дорожче продають однокімнатну квартиру на Троєщині. Житло, площею 34,9 кв. м, коштує 1,04 млн грн (25 тис. доларів). Квартира розташована у 4-поверховому будинку, із закритою територією. Житло має косметичний ремонт, лоджію, кухню-студію, суміжний санвузол, вікна виходять у двір.
Нещодавно ми писали про те, що найдорожчі квартири у столичному Печерську. Тут квартири продають у межах від 3,5 до 35 мільйонів гривень.
Читайте також про те, як змінились ціни на новобудови у столиці і скільки коштують квартири зараз, та скільки коштує житло у передмісті Києва і чи вигідно купувати таку нерухомість.
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