Житло в новобудовах Києва дорожчає. Скільки коштує купити квартиру восени

У Києві відновилося немало об'єктів будівництва. Деякі компанії не змогли адаптуватися до війни і досі не можуть здати будинки, які почали будувати ще у 2021-му. Щоб компенсувати затрати, компанії піднімають ціни на квадратні метри.

Що відбувається на ринку нерухомості Києва та області та як зросла вартість житла в новобудовах, у коментарі РБК-Україна експерт з нерухомості, засновниця агенції Bondaruk Partners Олена Бондарук.

Як зросли ціни на житло в новобудовах Києва

Порівняно з вартістю житла до повномасштабного вторгнення, зараз ціни майже вирівнялися в доларовому еквіваленті. А в гривні вартість житла виросла, каже Олена Бондарук.

"З 2021 року курс долара зріс у 1,5 рази. Тож і вартість квадратного метра у новобудові в гривні зросла також. За цей періо суттєво підвищилася собівартість матеріалів, обладнання, технологій, які використовуються в будівництві. Все це в комплексі вплинуло на зростання цін", – розповідає фахівець.

Також на ціни вплинула безпекова ситуація в країні. Вартість житла зростала там, куди найчастіше переїздили внутрішні переселенці. Переважно це великі міста, серед них - Київ та область.

"Середня вартість квадратного метра в новобудові Києва зараз складає 1300 доларів США. У Льові ще вище: там вартість зросла аж до 1400 доларів. Що не скажеш про приближені до бойових дій області, міста. Для порівняння, у Запоріжжі середня вартість квадратного метра в новобудові складає біля 600 доларів. Мова йде не про преміальне житло, а про квартири комфорт-класу", – каже вона.

Фото: Іноді забудовники пропонують розстрочку навіть на вже введені в експлуатацію житлові комплекси (Віталій Носач/РБК-Україна)

Відновлюється будівництво в Київській області

Області, віддалені від військових дій активно забудовуються. Київська область - не виключення. Тут активізувалося багато об'єктів будівництва: від багатоквартирних ЖК до таунхаусів і приватних будинків, говорить співрозмовниця.

"У відсотковому співвідношенні ціни в Київській області зросли навіть більше, ніж в Києві. Це повʼязано з тим, що в області переважно будуються комплекси економ-класу, і там ширший вибір різних типів житла: від смарт-квартир до повноцінних 1-кімнатних, які користуються найбільшим попитом", – описує тенденцію рієлтор.

При цьому через війну досі складно заробляти на інвестиціях у нерухомість – як в області, так і в самій столиці.

"Раніше Києві при інвестиціях в новобудову можна було за 1,5-2 роки будівництва отримати 30% прибутку з продажу квартири в зданому в експлуатацію будинку. Зараз іноді на вторинному ринку ціни не відрізняються від інвестиційних, а буває що й дешевше. Але в новобудові є велика перевага – можна не мати всю суму на руках", - додає фахівець з нерухомості.

При внесенні першого внеску залишок розбивається на місяці або квартали і погашається до введення будинку в експлуатацію. Іноді забудовники пропонують розстрочку навіть на вже введені в експлуатацію житлові комплекси.