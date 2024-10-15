Сколько стоят и как выглядят самые дешевые квартиры в Киеве

В октябре средняя стоимость 1 кв. м недвижимости в Киеве составляет 1 500 долларов. Самые высокие цены в Печерском районе – 2 380 долларов, самые дешевые – в Деснянском, там "квадрат" жилья стоит 1 040 долларов.
РБК-Украина со ссылкой на данные ЛУН, рассказывает, сколько стоят самые дешевые квартиры в Киеве и как они выглядят.
Деснянский район уже не первый год возглавляет рейтинг с самым дешевым жильем. Одной из причин низкой цены является транспортная инфраструктура – здесь только 2 станции метро: Черниговская и Лесная. Большинство населения района передвигается наземным транспортом, поэтому часто приходится стоять в пробках. Городские власти хоть и обещают построить метро на Троещину, но его до сих пор нет.
Квартиры в Деснянском районе в среднем стоят:
Отметим, что цены здесь даже ниже, чем за пределами города – в Вишневом, Софиевской и Петропавловской Борщаговках.
Согласно данным ЛУН, смарт-квартиры без ремонта в новостройках в Деснянском районе предлагают по цене от 20,5 тыс. грн. Площадь жилья стартует от 19 кв. м, ЖК уже сданы в эксплуатацию.
Преимуществом такой недвижимости застройщики называют "жизнь в лесу", поскольку совсем рядом есть зеленая зона, и относительная близость к метро – 20-25 минут общественным транспортом, или 7-10 минут автомобилем.
Следует отметить, что на рынке недвижимости есть много предложений такого бюджетного жилья в новостройках.
Стоимость квартир в новостройках (скриншот сайта ЛУН)
На рынке объявлений по продаже недвижимости сейчас можно найти предложения квартир дешевле 1 млн грн. На столичной Троещине продают двухэтажную квартиру-студию площадью 30 кв. м с косметическим ремонтом за 957 тыс. грн. (23 тыс. долларов).
Жилье имеет индивидуальное отопление, установлен кондиционер и бойлер. На первом этаже прихожая, кухня и ванная, на втором – спальня. Квартира размещена в новом доме клубного типа, сданном в эксплуатацию в 2016 году. Рядом есть подземная парковка.
Также в Деснянском районе можно купить в общежитии семейного типа две комнаты, общей площадью 42 кв. м, за 978 тыс. грн (23,7 тыс. долларов). В объявлении указано, что в жилье есть кондиционер, заменена проводка, в комнату подведена вода. На этаже расположена общая кухня, с новыми газовыми плитами, отдельный санузел на 3 комнаты.
Общежитие расположено в тихом районе, рядом есть детские сады, школы, супермаркеты, рынок, поликлиника, через дорогу лес. До метро Лесная 15 минут пешком.
Немного дороже продают однокомнатную квартиру на Троещине. Жилье, площадью 34,9 кв. м, стоит 1,04 млн грн (25 тыс. долларов). Квартира расположена в 4-этажном доме, с закрытой территорией. Жилье имеет косметический ремонт, лоджию, кухню-студию, смежный санузел, окна выходят во двор.
Недавно мы писали о том, что самые дорогие квартиры в столичном Печерске. Здесь квартиры продают в пределах от 3,5 до 35 миллионов гривен.
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