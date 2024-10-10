Скільки коштують і як виглядають квартири у найдорожчому районі Києва

Вартість нерухомості у Києві залишається однією із найвищих в Україні. Ціни на житло у столиці різняться у кожному районі й зараз коливаються від 39 до 120 тис. доларів за однокімнатку квартиру з ремонтом.

РБК-Україна розповідає, скільки коштують квартири у найдорожчому районі Києва і як вони виглядають.

У якому районі Києва найдорожчі квартири

Безумовним лідером по вартості квартир у столиці є Печерський район. За даними ресурсу ЛУН, однокімнатні квартири на вторинному ринку тут в середньому коштують 120 тис. доларів (4,95 млн грн). Така ціна зумовлена тим, що тут зосереджене ділове та розважальне життя міста, також тут розташований урядовий квартал, багато ТЦ.

Значно в ціні поступається Шевченківський район, тут вартість коливається у межах 80 тис. доларів (3,38 млн грн) за аналогічне житло.

Найдешевшою нерухомість є у Деснянському району. Тут однокімнатну квартиру можна купити за 39 тис. доларів (1,6 млн грн), це трішки дорожче, ніж у передмісті - Ірпені та Бучі, але дешевше, ніж у Вишгороді, Броварах та Вишневому.

Вартість квартир у різних районах Києва та передмісті (скриншот сайту ЛУН)

Скільки коштують квартири на Печерську та як виглядають

Зараз на ринку безліч пропозицій із продажу квартир на Печерську. На остаточну ціну впливає наявність ремонту, місце розташування та площа житла.

Один із найдешевших варіантів на Печерську, які зараз виставлені на продаж, – двокімнатна квартира у хрущовці, площею 60 кв. м, на вулиці Коновальця. Її продають за 3,7 млн грн. У квартирі виконали перепланування, є сучасний ремонт та встановлена вся необхідна техніка. Квартира у пішій доступності до метро Печерськ та Палац Україна.

Квартира на Печерську за 3,7 млн грн (скриншот сайту OLX)

У ЖК Митець двокімнатну квартиру, площею 86 кв. м, продають за 9,5 млн гривень. У квартирі уже є вся необхідна техніка та меблі, установний бойлер та тепла підлога. В оголошенні також зазначено, що з балкона відкривається краєвид на новобудови району та метро Печерськ. Стан квартири дозволяє заселитись у неї одразу після купівлі.

Квартира на Печерську за 9,5 млн грн (скриншот сайту OLX)

Трикімнатну квартиру, площею 116 кв. м, продають за 16,5 млн грн. Вона розташована у елітному ЖК бізнес-класу Новопечерські Липки. Житло має сучасний ремонт, два санвузли, високі стелі – 3 м. Воно повністю укомплектоване усім необхідним.

Квартира на Печерську за 16,5 млн грн (скриншот сайту OLX)

У ЖК Новопечерські Липки Трикімнатну квартиру, площею 125 кв. м, продають за 22,5 млн грн. Житло укомплектоване італійськими меблями, технікою світових брендів, встановлена тепла підлога. У квартирі є два санвузли, а також дві гардеробні. Вид з балкона відкривається на зелену зону.

Квартира на Печерську за 22,5 млн грн (скриншот сайту OLX)

Серед пропозицій є й елітніші варіанти житла. У ЖК Новопечерські Липки 4-кімнатну квартиру, площею 186 кв. м, продають за 34,5 млн грн. Дизайн квартири виконаний за авторським проектом, встановлені італійські меблі та плитка у санвузлах, також є джакузі та система очищення води.

Квартира на Печерську за 34,5 млн грн (скриншот сайту OLX)