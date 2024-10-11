Ближнє передмістя. За скільки можна купити квартиру під Києвом і чи вигідно це

Ціни на нерухомість у передмісті Києва коливаються від 695 до 1240 доларів за 1 кв. м, при цьому у деяких містечках вартість житла практично не поступається вартості квартир у столиці.

РБК-Україна розповідає, скільки коштують квартири у передмісті Києва та чи вигідно їх купувати.

Де найдешевші квартири у передмісті Києва

За даними ресурсу ЛУН, найдешевшим у передмісті Києва є житло у Гостомелі. Середня вартість 1 кв. м становить 695 доларів. Однокімнатні квартири на вторинному ринку можна купити за 25 тис. доларів, двокімнатні – 44,5 тис. доларів.

"Ще до війни пропозиції в Гостомелі суттєво відрізнялись в ціні від Києва. Але після бойових дій під час повномасштабного вторгнення ця різниця в ціні стала більш суттєвою. Це повʼязано з жахливими картинами зруйнованих будівель, які ще не всі відновлені, це зупиняє інвесторів", – каже експерт із нерухомості Олена Бондарук.

Дещо дорожчою є вартість нерухомості у Бучі. Тут 1 кв. м житла коштує 844 долари. Середня ціна однокімнатної квартири становить 33 тис. доларів, двокімнатної – 48,4 тис. доларів, трикімнатної – 75 тис. доларів.

Наступним у рейтингу найдоступнішого житла у передмісті столиці є Ірпінь. Середня вартість 1 кв. м становить 950 доларів, однокімнатні квартири продають по 35,9 тис. доларів, двокімнатні – 55 тис. доларів, трикімнатні – 64 тис. доларів.

Трішки дорожчою є нерухомість у Броварах. Ціна за 1 кв. м тут становить 979 доларів, вартість однокімнатних квартир – 40 тис. доларів, двокімнатних – 60 тис. доларів, трикімнатних – 72,5 тис. доларів.

У Вишгороді ціна за 1 кв. м становить 1 тис. доларів. Однокімнатні квартири продають по 41 тис. доларів, двокімнатні – 62,4 тис. доларів, трикімнатні – 71,5 тис. доларів.

Вартість 1 кв. м у Києві та передмісті, ціни вказані у доларах (скриншот)

Де найдорожча нерухомість у передмісті столиці

Найдорожчою нерухомість у передмісті столиці є у Петропавлівській Борщагівці. Тут середня вартість 1 кв. м становить 1240 доларів. Це лише на 20 доларів дешевше, ніж у Святошинському районі столиці і на 200 доларів дорожче, ніж у Деснянському районі. Однокімнатні квартири у Петропавлівській Борщагівці продають за 47,5 тис. доларів, двокімнатні – 70 тис. доларів.

Трішки нижчі ціни на нерухомість у Софіївській Борщагівці, середня вартість 1 кв. м тут коштує 1210 доларів. Однокімнатні квартири можна купити за 46 тис. доларів, двокімнатні – 67 тис. доларів, трикімнатні – 92 тис. доларів.

"Ціни на Борщагівках вищі, ніж у Деснянському районі, бо на Правий берег, у тому числі й передмістя, є більший попит. І з огляду на планування інфраструктури, то на Софіївський і Петропавлівській Борщагівках є все, що необхідно: це "місто в місті", – говорить Бондарук.

Також однією із найдорожчих у передмісті Києва є нерухомість у Вишневому, тут 1 кв. м в середньому коштує 1,08 тис. доларів. Однокімнатну квартиру можна купити за 42,5 тис. доларів, вартість двокімнатних квартир – 59 тис. доларів, трикімнатних – 78,9 тис. доларів.

Додамо також, що за даними ресурсу Rieltor.ua, у Гатному 1 кв. м коштує 1216 доларів, в середньому однокімнатну квартиру тут можна купити за ціною 48,5 тис. доларів, двокімнатну – 77 тис. доларів.

У Крюківщині 1 кв. м коштує 1 107 доларів, однокімнатні квартири продають за 40 тис. доларів, двокімнатні – 64 тис. доларів.

Чи вигідно купувати житло у передмісті

"Середня вартість 1 кв. м в передмісті на 20% дешевше, ніж в Києві. Але ринок заміської нерухомості пропонує більше бюджетних малометражних квартир, що мають великий попит", – пояснює Бондарук.

При цьому експерт наголошує, якщо рахувати окупність – то в Києві оренда значно вище, тому вигідніше інвестувати в новобудови столиці.

Вартість квартир у передмісті (скриншот)

Що варто врахувати при купівлі квартир у передмісті

"Що стосується новобудов, потрібно звертати увагу на репутацію забудовника – чи вчасно здає в експлуатацію, досвід – скільки зданих обʼєктів", – радить Бондарук.

Також дуже важливо вияснити, які тарифи за комунальні платежі, електрику після здачі в експлуатацію. Чи не сплачують власники за електрику за комерційними тарифами, чи покладається зобовʼязання на забудовника перепідписати договори з ДТЕК.

"Щодо вторинки, важливо звернути увагу на стан комунікацій, хто обслуговує, хто подає гарячу воду, опалення – централізоване чи індивідуальне. Важлива також транспортна розвʼязка та інфраструктура", – каже експерт.