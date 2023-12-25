Скільки коштують долар та євро: свіжий курс в обмінниках на початку тижня

Курс долара в обмінних пунктах України трохи знизився на початку тижня. Єдина європейська валюта стабільна на Різдво.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На ранок 25 грудня середній курс продажу долара в Україні впав на 5 копійок до 38,15 гривень, курс євро - 41,95 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 37,65 гривні, євро по 41,25 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 37,46-37,49 (купівля-продаж) - без змін порівняно з відкриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара. До цього валюта дорожчала два тижні поспіль, оновлюючи максимуми.

Офіційний курс на 25 грудня 2023 року встановлено на такому рівні: 37,5525 грн. за 1 долар (-0,0439 грн.).

Курс євро становитиме 41,3753 гривень за 1 євро (+0,0907 грн). Це історичний максимум. Курс визначається котируваннями на міжнародному ринку пари євро/долар і не залежить від НБУ.

Ситуація на ринку

Зростання курсу долара протягом останніх тижнів було викликане збільшенням дефіциту валюти на міжбанку.

Зокрема НБУ протягом тижня 18-22 грудня продав на міжбанківському валютному ринку 977,27 млн доларів. Це максимальний обсяг після рекорду в жовтні, коли НБУ продав за тиждень 2-6 жовтня 1,152 млрд доларів одразу після переходу "керованої гнучкості" курсу.

Зростання попиту на валюту наприкінці року було очікуваним для Національного банку України. "Відповідно, реагуючи на цю ситуацію, ми почали продавати більше на ринку. Але водночас відповідно до задекларованих принципів ми почали дозволяти курсу (гривні) більше послаблюватися", - сказав заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.

Глава НБУ Андрій Пишний пов'язує зростання курсу долара на міжбанку протягом останніх тижнів з фактором сезонності і зростанням потреб у валюті для закупівель імпорту, що відкладалися протягом року.