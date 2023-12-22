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Долар подешевшав після двотижневого зростання: НБУ встановив курс на 25 грудня

Україна, П'ятниця 22 грудня 2023 16:14
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Долар подешевшав після двотижневого зростання: НБУ встановив курс на 25 грудня Фото: курс долара впав на 4 копійки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України знизив курс долара. До цього валюта дорожчала два тижні поспіль, оновлюючи максимуми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 25 грудня 2023 року встановлено на такому рівні: 37,5525 грн за 1 долар (-0,0439 грн).

Долар подешевшав після двотижневого зростання: НБУ встановив курс на 25 грудня

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 41,3753 гривень за 1 євро (+0,0907 грн). Це історичний максимум. Курс визначається котируваннями на міжнародному ринку пари євро/долар і не залежить від НБУ.

Долар подешевшав після двотижневого зростання: НБУ встановив курс на 25 грудня

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс знизився на 13 копійок до 37,46-37,49 грн/долар (купівля-продаж).

Долар подешевшав після двотижневого зростання: НБУ встановив курс на 25 грудня

udinform.com

На готівковому ринку курс упав на 5 копійок до 38,20 гривень за долар.

Коментар НБУ

Як заявив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, зростання попиту на валюту з середини листопада було очікуваним для Національного банку України. Відповідно НБУ почав відпускати курс.

Міжбанківський курс є основою для курсоутворення на готівковому ринку з додаванням незначної комісії фінустанов.

Офіційний курс долара з початку грудня зріс на 1,20 гривень - з 36,35 до 37,55 гривень. З початку жовтня НБУ визначає курс за результатами торгів на міжбанку. Готівковий курс за цей час збільшився приблизно на 80 копійок до 38,20 гривень.

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