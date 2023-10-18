Скільки коштують долар та євро: свіжий курс в обмінних пунктах

Курс долара в обмінних пунктах України є стабільним. Єдина європейська валюта трохи подорожчала.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
Станом на ранок 18 жовтня середній курс долара в Україні не змінився - 38,15 гривні, курс євро зріс на 5 копійок до 40,55 гривні.
В обмінних пунктах купують долар у середньому по 37,65 гривні, євро по 39,85 гривні.
На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 36,50-36,52 (купівля-продаж). Він виріс на 10 копійок порівняно із закриттям у попередній день.
Національний банк України почав підвищувати офіційний курс після того, як долар подорожчав на міжбанку.
Офіційний курс гривні до долара на 18 жовтня 2023 встановлено на такому рівні: 36,4507 гривень за 1 долар (+0,1210 грн).
Курс євро становитиме 38,5503 гривень за 1 євро (+0,2697 грн).
Керівники українських підприємств очікують на середнє значення обмінного курсу через 12 місяців на рівні 40,00 грн/долар.
Міжнародний валютний фонд прогнозує на 2024 рік курс 41,4 грн/долар.