МВФ дав прогноз курсу долара до гривні на найближчі роки

Міжнародний валютний фонд прогнозує девальвацію вже наприкінці 2023 року. Наступного року курс долара може перевищити 40 гривень за долар.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на World Economic Outlook (жовтень 2023 року).

Згідно з розрахунками МВФ, середньорічний курс гривні до долара становитиме:

2023 рік – 37,5 грн/долар

2024 рік – 41,4 грн/долар

2025 рік – 46,0 грн/долар

2026 рік – 48,9 грн/долар

2027 рік – 51,3 грн/долар

2028 рік – 53,9 грн/долар.

Враховуючи, що НБУ до початку жовтня тримав курс на рівні 36,6 грн/долар, до кінця року має відбутися суттєва девальвація, щоб середньорічний курс вийшов на рівень 37,5 грн/долар.

Проте варто зазначити, що очікування МВФ останніми роками ніколи не збігалися із реальним курсом в Україні.

При цьому курс долара в розрахунках МВФ на 2024 рік (41,4 грн/долар) аналогічний тому, що уряд заклав у проект держбюджету наступного року.