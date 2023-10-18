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Яким буде курс долара протягом року: прогноз керівників підприємств України

Україна, Середа 18 жовтня 2023 08:26
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Яким буде курс долара протягом року: прогноз керівників підприємств України Фото: курс долара протягом року очікується на рівні 40 гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Керівники українських підприємств очікують на середнє значення обмінного курсу через 12 місяців на рівні 40,00 грн/долар. Девальваційні настрої бізнесу покращилися.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на звіт "Ділові очікування підприємств України" від Національного банку за III квартал 2023 року.

При цьому II кварталі 2023 року бізнес очікував на курс 40,43 грн/долар, I кварталі - 42,18 грн/долар, у IV кварталі 2022 року - 42,59 грн/долар.

Яким буде курс долара протягом року: прогноз керівників підприємств України

Зросла частка респондентів, які очікують, що в наступні 12 місяців обмінний курс національної валюти не перевищить 40,00 грн/долар, - 56,5% (у ІІ кварталі 2023 року - 44,3%).

Яким буде курс долара протягом року: прогноз керівників підприємств України

Квартальне опитування проводилося з 31 липня до 29 серпня 2023 року. В опитуванні взяли участь 652 підприємства із 21 регіону країни (без урахування тимчасово окупованої території Криму, а також Донецької, Луганської та Херсонської областей). Результати опитувань відображають лише думку респондентів - керівників підприємств, а не оцінки Національного банку України.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України очікує на незначну девальвацію курсу національної валюти до долара у 2024 році. Значення прогнозного середньорічного обмінного курсу гривні до долара у додатках до бюджету зафіксовано на рівні 41,4 грн/долар.

Міжнародний валютний фонд також прогнозує на 2024 рік курс 41,4 грн/долар.

Офіційний курс на 18 жовтня 2023 року встановлено на рівні 36,45 грн/долар.

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