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Сколько стоят доллар и евро: свежий курс в обменных пунктах

Фото: курс доллара не изменился (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины стабилен. Единая европейская валюта немного подорожала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 18 октября средний курс доллара в Украине не изменился - 38,15 гривен, курс евро вырос на 5 копеек до 40,55 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 37,65 гривен, евро по 39,85 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 36,50-36,52 (покупка-продажа). Он вырос на 10 копеек по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) начал повышать официальный курс после того, как доллар подорожал на межбанке.

Официальный курс гривны к доллару на 18 октября 2023 года установлен на таком уровне: 36,4507 гривен за 1 доллар (+0,1210 грн).

Курс евро составит 38,5503 гривен за 1 евро (+0,2697 грн).

Прогноз курса

Руководители украинских предприятий ожидают среднее значение обменного курса через 12 месяцев на уровне 40,00 грн/доллар.

Международный валютный фонд прогнозирует на 2024 год курс 41,4 грн/доллар.

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