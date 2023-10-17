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НБУ різко підвищив офіційний курс долара: скільки коштує валюта

Україна, Вівторок 17 жовтня 2023 15:41
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НБУ різко підвищив офіційний курс долара: скільки коштує валюта Фото: курс долара виріс на 13 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України підвищив офіційний курс долара. Курс зріс після падіння протягом тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс гривні до долара на 18 жовтня 2023 встановлено на такому рівні: 36,4507 гривень за 1 долар (+0,1210 грн).

НБУ різко підвищив офіційний курс долара: скільки коштує валюта

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 38,5503 гривень за 1 євро (+0,2697 грн).

НБУ різко підвищив офіційний курс долара: скільки коштує валюта

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс виріс на 1 копійку до 36,40-36,42 грн/долар (купівля-продаж).

НБУ різко підвищив офіційний курс долара: скільки коштує валюта

udinform.com

На готівковому ринку курс виріс на 5 копійок до 38,15 гривень за долар і перебуває на рівні, який був до рішення НБУ перейти до гнучкого курсу.

Прогноз курсу

Як зазначають експерти Інституту економічних досліджень та політичних консультацій, у перші два тижні гнучкого курсу зміни були суттєво меншими за 1% і гривня незначно зміцнилася . Згідно з прогнозом, ситуація не зміниться протягом наступних тижнів.

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