НБУ різко підвищив офіційний курс долара: скільки коштує валюта

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс гривні до долара на 18 жовтня 2023 встановлено на такому рівні: 36,4507 гривень за 1 долар (+0,1210 грн).

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 38,5503 гривень за 1 євро (+0,2697 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс виріс на 1 копійку до 36,40-36,42 грн/долар (купівля-продаж).

udinform.com

На готівковому ринку курс виріс на 5 копійок до 38,15 гривень за долар і перебуває на рівні, який був до рішення НБУ перейти до гнучкого курсу.

Прогноз курсу

Як зазначають експерти Інституту економічних досліджень та політичних консультацій, у перші два тижні гнучкого курсу зміни були суттєво меншими за 1% і гривня незначно зміцнилася . Згідно з прогнозом, ситуація не зміниться протягом наступних тижнів.