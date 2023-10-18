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Скільки коштують долар та євро: свіжий курс в обмінних пунктах

Україна, Середа 18 жовтня 2023 10:57
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Скільки коштують долар та євро: свіжий курс в обмінних пунктах Фото: курс долара не змінився (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України є стабільним. Єдина європейська валюта трохи подорожчала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 18 жовтня середній курс долара в Україні не змінився - 38,15 гривні, курс євро зріс на 5 копійок до 40,55 гривні.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 37,65 гривні, євро по 39,85 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 36,50-36,52 (купівля-продаж). Він виріс на 10 копійок порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України почав підвищувати офіційний курс після того, як долар подорожчав на міжбанку.

Офіційний курс гривні до долара на 18 жовтня 2023 встановлено на такому рівні: 36,4507 гривень за 1 долар (+0,1210 грн).

Курс євро становитиме 38,5503 гривень за 1 євро (+0,2697 грн).

Прогноз курсу

Керівники українських підприємств очікують на середнє значення обмінного курсу через 12 місяців на рівні 40,00 грн/долар.

Міжнародний валютний фонд прогнозує на 2024 рік курс 41,4 грн/долар.

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