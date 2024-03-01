Скільки коштують долар та євро у перший день березня: обмінники оновили курси валют

На ранок 1 березня середній курс продажу долара в Україні впав на 5 копійок до 38,50 гривень, курс євро впав на 10 копійок до 41,85 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 38,00 грн, євро по 41,15 грн.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 38,08 - 38,15 грн/долар (купівля-продаж) - зростання на 12 копійок порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України знову знизив курс долара. Долар дешевшає третій день поспіль.

Офіційний курс на 1 березня 2024 року встановлено на такому рівні: 38,0492 грн за 1 долар (-0,1585 грн). Курс євро становитиме 41,2035 гривень за 1 євро (-0,0933 грн).

Ситуація на ринку

Безготівковий ринок балансується за рахунок продажу валюти Нацбанком. НБУ реагує на ситуацію на ринку, знижуючи чи піднімаючи курс інтервенцій.

НБУ у лютому 2024 року продав на міжбанківському валютному ринку 1,509 млрд доларів. Це мінімальний обсяг із квітня минулого року,

Підвищений дефіцит валюти на міжбанку спостерігався в середині лютого, коли офіційний курс зріс до максимуму 38,62 грн/долар.

Однак потім курс почав падати. У результаті курс за місяць зріс на 33 копійки - з 37,87 до 38,20 грн/долар. На початку березня курс упав ще нижче.

Готівковий курс залежить від міжбанку. У результаті курс на готівковому ринку за січень зріс на 40 копійок до 38,65 грн/долар.