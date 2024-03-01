Сколько стоят доллар и евро в первый день марта: обменники обновили курсы валют

По состоянию на утро 1 марта средний курс продажи доллара в Украине упал на 5 копеек до 38,50 гривен, курс евро упал на 10 копеек до 41,85 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 38,00 гривен, евро по 41,15 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 38,08 - 38,15 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 12 копеек по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снова снизил курс доллара. Доллар дешевеет третий день подряд.

Официальный курс на 1 марта 2024 года установлен на таком уровне: 38,0492 гривен за 1 доллар (-0,1585 грн). Курс евро составит 41,2035 гривен за 1 евро (-0,0933 грн).

Ситуация на рынке

Безналичный рынок балансируется за счет продажи валюты Нацбанком. НБУ реагирует на ситуацию на рынке, снижая или поднимая курс интервенций.

НБУ в феврале 2024 года продал на межбанковском валютном рынке 1,509 млрд долларов. Это минимальный объем с апреля прошлого года,

Повышенный дефицит валюты на межбанке наблюдался в середине февраля, когда официальный курс вырос до максимума в 38,62 грн/доллар.

Однако затем курс начал падать. В итоге курс за месяц вырос на 33 копеек - с 37,87 до 38,20 грн/доллар. В начале марта курс упал еще ниже.

Наличный курс полностью зависит от межбанка. В итоге курс на наличном рынке за январь вырос на 40 копеек до 38,65 грн/доллар.