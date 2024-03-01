НБУ скоротив продаж доларів із резервів до мінімуму з квітня минулого року

Національний банк України (НБУ) у лютому 2024 року продав на міжбанківському валютному ринку 1,509 млрд доларів. Це мінімальний обсяг із квітня минулого року, коли НБУ продав 1,370 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ .

При цьому в лютому обсяг продажів був на 40% нижчим, ніж у січні (2,533 млрд доларів).

З початку року НБУ продав на міжбанку 4,042 млрд доларів.

У лютому Україна отримала вдвічі більше міжнародної допомоги порівняно з січнем - близько 800 млн доларів, всього з початку року - 1,2 млрд доларів. Це значно нижче за потреби України. За оцінками Мінфіну, Києву потрібно прядка 3 млрд доларів на місяць. Це означатиме, що міжнародні резерви, якими управляє НБУ, у лютому знову скоротяться.

Курс долара у січні

НБУ реагує на ситуацію на ринку, знижуючи чи піднімаючи курс інтервенцій. Підвищений дефіцит валюти на міжбанку спостерігався в середині лютого, коли офіційний курс зріс до максимуму 38,62 грн/долар.

Однак потім курс почав падати. У результаті курс за місяць зріс на 33 копійки - з 37,87 до 38,20 грн/долар. На початку березня курс упав ще нижче.

Готівковий курс залежить від міжбанку. У результаті курс на готівковому ринку за лютий зріс на 40 копійок до 38,65 грн/долар.

Міжбанк

Безготівковий ринок балансується за рахунок продажу валюти Нацбанком. До початку жовтня НБУ продавав долари за курсом, близьким до фіксованого офіційного, - 36,93 гривні за долар (36,57 гривні плюс 1%). НБУ на початку жовтня ввів режим керованої гнучкості обмінного курсу . Тепер НБУ продає валюту за вільним курсом.

За 2023 рік НБУ для підтримки балансу на ринку продав 28,610 млрд доларів , що на 3,657 млрд доларів більше, ніж за 2022 рік.

2023 року ці витрати з надлишком компенсувалися за рахунок міжнародної допомоги. За даними Мінфіну, Україна отримала 42,6 млрд. доларів.

Зазначимо, за 2022 рікНБУ продав на міжбанку 24,953 млрд доларів .