Скільки коштують долар та євро: обмінники виставили свіжі курси

Курс долара в обмінних пунктах України знову перейшов до зростання. У середньому готівкова валюта коштує понад 41,30 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На ранок 7 серпня середній курс продажу долара в Україні піднявся на 6 копійок - до 41,34 гривень. Середній курс в купівлі становить 40,82 гривень.

Курс євро у продажу виріс до 45,30 гривень. Продають готівкову європейську валюту за 44,74 гривень.

Сьогодні на міжбанку курс знаходиться на позначках 41,00-41,04 грн/долар (купівля-продаж). Що на копійку вище порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) на 7 серпня знизив курс долара, наблизивши його до позначки в 41 гривню.

Офіційний курс на середу встановлено на такому рівні: 41,0381 гривень за 1 долар (-0,1585 грн.). Курс євро знаходиться на позначці 44,7931 гривень за 1 євро (-0,3543 грн).

Міжнародні резерви скорочуються четвертий місяць поспіль

За даними Нацбанку, на 1 серпня 2024 року міжнародні резерви України скоротилися ще на 1,8% і становили 37,2 млрд доларів.

Резерви скорочуються четвертий місяць поспіль і для цього є кілька причин. Зокрема, у липні НБУ вдавався до валютних інтервенцій для покриття структурного дефіциту валюти та згладжування курсових коливань. Окрім того, проводились боргові виплати в іноземній валюті.

За минулий місяць на рахунки уряду надійшло майже 2,3 млрд доларів. З них майже 2,2 млрд від Міжнародного валютного фонду.