Сколько стоят доллар и евро: обменники выставили свежие курсы

Курс доллара в обменных пунктах Украины снова перешел к росту. В среднем наличная валюта стоит выше 41,30 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На утро 7 августа средний курс продажи доллара в Украине поднялся на 6 копеек - до 41,34 гривен. Средний курс в покупке составляет 40,82 гривен.

Курс евро в продаже вырост до 45,30 гривен. Продают наличную европейскую валюту за 44,74 гривен.

Сегодня на межбанке курс находится на отметках 41,00-41,04 грн/доллар (покупка-продажа). Что на копейку выше по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) на 7 августа понизил курс доллара, приблизив его к отметке в 41 гривну.

Официальный курс на среду установлен на таком уровне: 41,0381 гривен за 1 доллар (-0,1585 грн). Курс евро находится на отметке 44,7931 гривен за 1 евро (-0,3543 грн).

Международные резервы сокращаются четвертый месяц подряд

По данным Нацбанка, на 1 августа 2024 года международные резервы Украины сократились еще на 1,8% и составили 37,2 млрд долларов.

Резервы сокращаются четвертый месяц подряд и для этого есть несколько причин. В частности, в июле НБУ прибегал к валютным интервенциям для покрытия структурного дефицита валюты и сглаживания курсовых колебаний. Кроме того, проводились долговые выплаты в иностранной валюте.

За минувший месяц на счета правительства поступило почти 2,3 млрд долларов. Из них почти 2,2 млрд от Международного валютного фонда.