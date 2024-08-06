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Долар майже по 41. Нацбанк другий день поспіль знижує курс

Київ, Вівторок 06 серпня 2024 15:41
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Долар майже по 41. Нацбанк другий день поспіль знижує курс Фото: курс долара на 7 серпня встановлено на позначці 41,03 гривень (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Данило Крамаренко

Національний банк України (НБУ) другий день поспіль знижує офіційний курс долара. На середину тижня він наблизився до психологічної позначки в 41 гривню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 7 серпня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,0381 гривень за 1 долар (-0,1585 грн).

Долар майже по 41. Нацбанк другий день поспіль знижує курс

Фото: офіційні курси на 7 серпня (bank.gov.ua)

Курс євро на середу становитиме 44,7931 гривень за 1 євро (-0,3543 грн).

Долар майже по 41. Нацбанк другий день поспіль знижує курс

Фото: графік валютних курсів (bank.gov.ua)

На міжбанку курс опустився до 41,01-41,03 грн/долар (купівля-продаж). Це на 11 копійок нижче порівняно із закриттям у попередній день.

Долар майже по 41. Нацбанк другий день поспіль знижує курс

Фото: ситуація на міжбанку 6 серпня (udinform.com)

На готівковому ринку в обмінних пунктах готівковий долар сьогодні опустився до 41,23 гривень у продажу.

Українці масово скуповують валюту?

Згідно з даними Національного банку, українці у липні 2024 року продали банкам валюти (готівкової та безготівкової) на 1,658 млрд доларів в еквіваленті. І водночас купили на 2,775 млрд доларів.

Чиста покупка склала 1,117 млрд доларів, а обсяги порівняно з червнем зросли майже на 15%. Причому минулого місяця українці купили рекордний за майже 12 років обсяг валюти.

Докладніше про це читайте за посиланням.

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