Долар майже по 41. Нацбанк другий день поспіль знижує курс
Національний банк України (НБУ) другий день поспіль знижує офіційний курс долара. На середину тижня він наблизився до психологічної позначки в 41 гривню.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс на 7 серпня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,0381 гривень за 1 долар (-0,1585 грн).
Фото: офіційні курси на 7 серпня (bank.gov.ua)
Курс євро на середу становитиме 44,7931 гривень за 1 євро (-0,3543 грн).
Фото: графік валютних курсів (bank.gov.ua)
На міжбанку курс опустився до 41,01-41,03 грн/долар (купівля-продаж). Це на 11 копійок нижче порівняно із закриттям у попередній день.
Фото: ситуація на міжбанку 6 серпня (udinform.com)
На готівковому ринку в обмінних пунктах готівковий долар сьогодні опустився до 41,23 гривень у продажу.
Українці масово скуповують валюту?
Згідно з даними Національного банку, українці у липні 2024 року продали банкам валюти (готівкової та безготівкової) на 1,658 млрд доларів в еквіваленті. І водночас купили на 2,775 млрд доларів.
Чиста покупка склала 1,117 млрд доларів, а обсяги порівняно з червнем зросли майже на 15%. Причому минулого місяця українці купили рекордний за майже 12 років обсяг валюти.
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