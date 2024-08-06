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Міжнародні резерви України скорочуються четвертий місяць поспіль: названі причини

Україна, Вівторок 06 серпня 2024 16:51
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Міжнародні резерви України скорочуються четвертий місяць поспіль: названі причини Фото: у НБУ розповіли про скорочення міжнародних резервів України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Станом на 1 серпня міжнародні резерви України за липень скоротилися на 1,8%. Вони становили 37 231,9 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національного банку України.

За інформацією НБУ, для такого скорочення міжнародних резервів є кілька причин:

  • валютні інтервенції НБУ для покриття структурного дефіциту валюти на ринку та згладжування курсових коливань;
  • боргові виплати країни у іноземній валюті.

Частково такі операції компенсували за допомогою надходжень від міжнародних партнерів та розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

У НБУ уточнили, що у липні продали на валютному ринку 3 306,8 млрд доларів.

При цьому за минулий місяць на рахунки уряду в НБУ надійшло 2482,7 млрд доларів. З них:

  • 2 197,0 млрд доларів - від Міжнародного валютного фонду;
  • 285,7 млн доларів - від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики.

Також Україна виплатила:

  • 77,0 млн доларів за обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком;
  • 70,5 млн доларів - виплати за державними деривативами;
  • 20,1 млн доларів за обслуговування та погашення валютних ОВДП;
  • 17,4 млн доларів - виплати іншим міжнародним кредиторам.

Що передувало

Нагадаємо, міжнародні резерви України скорочуються вже четвертий місяць тому після зростання до рекордного рівня у березні.

Зокрема, за червень вони скоротилися на 2,9% (1,1 млрд. доларів). Тоді їхній рівень склав 37,894 млрд доларів.

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