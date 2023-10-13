Скільки коштують долар та євро: обмінники оновили курси валют

Курс долара в обмінних пунктах України стабільний на тому ж рівні, що був до рішення НБУ перейти від фіксованого курсу до режиму гнучкості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 13 жовтня середній курс долара в Україні не змінився - 38,15 гривні, курс євро впав на 5 копійок до 40,60 гривні.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 37,65 гривні, євро по 39,90 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 36,39-36,41 (купівля-продаж), не змінившись порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) поступово знижує курс долара до гривні після переходу до режиму гнучкості.

Офіційний курс гривні до долара на 13 жовтня 2023 встановлено на такому рівні: 36,3931 гривень за 1 долар (-0,0454 грн).

Курс євро становитиме 38,642 гривень за 1 євро (+0,0026 грн).

Нова політика НБУ

Національний банк (НБУ) 3 жовтня запровадив режим керованої гнучкості обмінного курсу.

Аналітики прогнозували, що протягом 10 днів на готівковому ринку спостерігатимуться коливання курсу долара.

Однак після короткочасного стрибка готівковий курс швидко повернувся на колишній рівень.